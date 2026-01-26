毎月の家計管理に欠かせないあの言葉からお正月の伝統遊びまで。意外なジャンルをつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。生活に密着した言葉の中に隠れた共通点、あなたは1分以内に見つけられますか？

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、エネルギーを感じる言葉や、生活に欠かせないお金に関する言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて考えてみてください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□べん
は□□き
□□ぞう
こう□□ひ

ヒント：毎月かかるあのお金を呼ぶときの言葉に含まれています！

正解：ねつ

正解は「ねつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ねつ」を入れると、次のようになります。

・ねつべん（熱弁）
・はねつき（羽根突き）
・ねつぞう（捏造）
・こうねつひ（光熱費）

熱のこもった「熱弁」や家計にかかる「光熱費」など、温度の「熱」に関する言葉が多い中、お正月の遊び「羽根突き」や、事実でないことを作り出す「捏造」といった言葉にも同じ響きが隠れているのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)