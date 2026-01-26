【ひらがなクイズ】ひらめき力が試される問題！ 空欄に入る「2文字のひらがな」は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、エネルギーを感じる言葉や、生活に欠かせないお金に関する言葉などを集めました。パッと頭を切り替えて考えてみてください！
□□べん
は□□き
□□ぞう
こう□□ひ
ヒント：毎月かかるあのお金を呼ぶときの言葉に含まれています！
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ねつ」を入れると、次のようになります。
・ねつべん（熱弁）
・はねつき（羽根突き）
・ねつぞう（捏造）
・こうねつひ（光熱費）
熱のこもった「熱弁」や家計にかかる「光熱費」など、温度の「熱」に関する言葉が多い中、お正月の遊び「羽根突き」や、事実でないことを作り出す「捏造」といった言葉にも同じ響きが隠れているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
