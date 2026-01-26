7人乗りで普通免許もOKな画期的モデル

いすゞは、法改正後の普通免許でも運転できるキャブコン型キャンピングカー「EXPEDITION STRIKER（エクスペディションストライカー）」を展開しています。



本格的なキャンピングカーを運転するには免許の壁があるなか、どのようにして普通免許対応を実現したのでしょうか。

キャンピングカーにはさまざまな種類がありますが、トラックをベースにした「キャブコン」は、シャシの後部をフルに活かせるため、設計の自由度が高く、広々とした居住スペースが大きな魅力となっています。

【画像】超カッコイイ！ これがいすゞ「“7人乗り”トラック」です！ 画像で見る（30枚以上）

しかしながら、車体が大型化して重くなる傾向があるため、2017年3月の道路交通法改正以降に取得した普通免許では、運転できるクルマが限られているというデメリットがあります。

現在の普通免許では「最大積載量2t未満・車両総重量3.5t未満」のクルマしか運転できず、従来の2tトラックをベースにしたキャブコンでは「準中型免許」が必要になっているのです。

このような状況のなか、いすゞの「エクスペディションストライカー」は、法改正後に免許を取得した普通免許所持者でも運転可能な本格キャンピングカーとして注目を集めています。

ベースになっているのは、2024年7月に発売された小型トラック「エルフミオ」です。最大積載量1.3t・車両総重量3.4tと、改正後の普通免許の基準内に収まるモデルとなっています。

いすゞはこのエルフミオに対して、キャンピングカーは居住部という重量物を載せる必要があり、乗り心地も重視されることから、専用シャシ「Travio（トラヴィオ）」を開発し、2024年11月に発表しました。

このシャシには専用テーパーリーフサスペンションやリアスタビライザーが採用されており、重量のあるキャンピングカーの架装に耐える走行安定性を確保しています。

普通免許で運転できるエルフミオの特性と、キャンピングカーに求められる耐久性、乗り心地、安定性を組み合わせたモデルといえるでしょう。

パワートレインには軽量な1.9リッターディーゼルエンジンと6速ATを組み合わせ、トラックに不慣れなAT限定免許所持者でもイージーな運転が可能です。

誤発進抑制機能やプリクラッシュブレーキ（直進時）など、先進安全機能も充実しており、乗用車からの乗り換えでも安心して操作できます。

エクスペディションストライカーのボディは、いすゞと日本特種ボディーが共同開発したもので、初のオールアルミ製ボディを採用しています。従来モデルと比較して150kgの軽量化を実現し、普通免許での運転と軽快な操作感覚を可能にしました。

サイズは全長4955mm×全幅1800mm×全高3000mmです。従来のキャブコンでは全長5mを超え、全幅も1.9mを超えるなど、居住スペースは広いものの運転が難しいサイズでしたが、このモデルでは乗用車感覚のサイズとし、取り回しの容易さを追求しています。

また、運転席・助手席のあるキャブ部と居住スペースの接続方法も工夫されています。

キャブコンは搭乗部と居住部を行き来できることが必要であるため、通常は両部を溶接で接合するのに対し、エクスペディションストライカーではあえて堅牢な溶接を採用していません。

これにより車体のねじり方向の動きが確保され、車体が大きく傾き歪むような悪路でも車輪が浮くことがなく、悪路走破性が向上しています。一部のキャンプサイトでは、SUVが必要なうねりのある路面を通過するような場面もあるため、自由な旅を楽しむキャンパーの強い味方となるでしょう。

室内は通常のキャブコンと変わらない広々とした空間となっており、3列シートで乗車定員7名、就寝定員は6名を確保しています。

装備面では、シンクや水回りのほか、家庭用エアコン、電子レンジ、冷蔵庫、AC100Vコンセントなどが標準装備となっています。

ラインナップとしては、ポータブル電源を利用する「シンプル電装モデル」と、鉛電池のサブバッテリーを搭載した「スタンダード電装モデル」の2種類が用意されています。

販売は日本特種ボディーおよび全国12箇所の販売店・販売協力店で行われており、価格（消費税込）はシンプル電装モデルが1033万9760円、スタンダード電装モデルが1069万4285円となっています。

これからキャンピングカーライフを始めたい方にとって、免許の壁を解消した本格的なキャブコンの選択肢が増えたことで、アウトドアの楽しみ方がさらに広がることでしょう。