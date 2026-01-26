バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスは26日、ギリシャ出身アタッカーのオルガ・ストランツァリ(30)が退団することを発表した。

ストランツァリは左利きのアウトサイドヒッターで、母国のギリシャをはじめ、フランス、ポーランド、イタリアなどさまざまな国でプレーし、2025年にSAGA久光に入団した。今季の大同生命SVリーグのレギュラーシーズン(RS)では24試合(計71セット)に出場し、総得点はステファニー・サムディ(27)、北窓絢音(21)に次ぐ256得点。レフト側からの攻撃を担い、献身的な守備も光った。

ストランツァリはチームを通じて以下のようにコメントした。

「個人的な事情によりチームを離れることになりました。決して簡単な決断ではありませんでしたが、私にとって必要な決断でした。共に練習してきたコーチングスタッフと選手全員に感謝したい。皆さんのおかげで、まるで故郷にいるような気持ちでした」

「SAGA久光スプリングスというチームは、毎日一生懸命練習や試合に取り組んでおり、シーズンの終盤にはチャンピオンになるためにどんな努力も惜しまず全力を尽くして戦うであろうことを、確信しています。私とチームを毎日応援してくれたファンの皆さんにも感謝したい。皆さんの前でプレーできたことは素晴らしい経験であり、決して忘れられない経験となりました。チームの皆さんの幸運を願っています」

昨年8月下旬に入団が発表されてから、わずか5カ月での退団。15人の少数精鋭でシーズンに臨んだSAGA久光は、ここまで20勝6敗でRS2位の好位置につけている。一方で今季飛躍が期待された深澤めぐみ(22)がコンディション不良で長らく戦列を離れており、加えて貴重な得点源の一人だったストランツァリがシーズン半ばでチームを去ることで、中田久美監督(60)はアウトサイドヒッター陣を含めて苦しいやりくりを強いられることになった。(西口憲一)

SAGA久光スプリングスのメンバー(★2026〜27年シーズンの入団内定選手も含む)

【セッター】

栄 絵里香(34)

万代真奈美(27)

籾井 あき(25)

【オポジット】

ステファニー・サムディ(27)

吉武 美佳(22)

【アウトサイドヒッター】

オルガ・ストランツァリ(30)→退団

中島 咲愛(26)

深澤めぐみ(22)

北窓 絢音(21)

★荻野 明花(18)→下北沢成徳高から入団内定

【ミドルブロッカー】

ハッタヤ・バムルンスック(32)

平山 詩嫣(25)

荒木 彩花(24)

★山下 遥華(22)→鹿屋体大から入団内定

井上未唯奈(20)

【リベロ】

西村弥菜美(25)

高橋 葵(20)

★仙波こころ(17)→就実高から入団内定