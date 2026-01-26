百年構想リーグは各記録とも「独立した別大会」の扱い。25年J１王者の鹿島が優勝しても“連覇”にならず
Jリーグは１月26日、シーズン移行前の特別大会である「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の公式記録の取り扱い等について詳細を公表した。
百年構想リーグ（特別大会）は、各記録とも独立した別大会の公式試合として扱われる。2026年６月30日までのシーズン表記は「2026特別シーズン」となる。Jリーグは選手記録やチーム記録について、４つのサンプルを紹介した。
・例１（選手記録）
J１リーグ通算出場99試合の選手が、明治安田J１百年構想リーグに１試合出場した場合、J１通算100試合出場とは扱わない。J１リーグ通算出場99試合、明治安田J１百年構想リーグ１試合と記録される。
・例２（選手記録）
J１リーグ出場試合数０の選手が明治安田J１百年構想リーグの１試合に出場した場合、J１リーグ初出場とは扱わない。
・例３（チーム記録）
J１リーグ初昇格のチームが、明治安田J１百年構想リーグで初勝利した場合、J１リーグ初勝利とは扱わない。
・例４（チーム記録）
2025明治安田J１リーグ優勝チームが明治安田J１百年構想リーグで優勝した場合、J１リーグ連覇とは扱わない。
なお、百年構想リーグは「J１」と「J２・J３」の２カテゴリーで開催。前者は２月６日に、後者は同７日に開幕する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
