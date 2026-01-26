動物がまさかの行動…知的に進化？背中をかくなど道具を多目的に使うウシ、銀行に押し入り警察官に反撃するシカ

中央ヨーロッパに位置するオーストリアで目撃されたのは、ブラシを目の前に置かれた1頭の牛。

すると、まさかの行動に…。

ブラシをくわえて体をゴシゴシ、まるでかゆいところを探し当てるかのように背中をブラッシング。

とっても気持ちよさそうです。

すると今度は、柄の部分で胸の辺りも優しくマッサージ。

ミルクの出が気になるのでしょうか。

牛は13歳のメスで、名前はベロニカ。

10年ほど前からこの行動を見せるようになったといいます。

オーストリアの研究所は、「霊長類以外の哺乳類ではこれまで報告されていなかった多目的な道具の使用」と評価しています。

一方、アメリカでもまさかの行動をとった動物が。

警察官が目撃したのは、銀行に押し入ったシカです。

シカは窓を突き破って侵入し、縦横無尽に暴れ回ります。

目の前のテーブルもひとっ飛び。

「捕まってなるものか」と、銀行の中を駆け回ります。

さらに、警察官に対してパンチを繰り出すように威嚇する様子も。

そこで警察官は、角をつかんで確保に成功。

それでもシカは抵抗を続けます。

最後は野に放たれ、どこかに去っていきました。