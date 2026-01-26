地域政党「減税日本」の河村たかし代表は、立憲を離党し中道に加わらなった原口一博前議員らと合流し、前国会議員5人が所属して法律上の政党の要件を満たす新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げると明らかにしました。



減税日本・ゆうこく連合の河村たかし共同代表：

「元祖減税は言っとかないかん。元祖減税は減税日本、名古屋市・河村たかしさんと」



河村さんと原口さんは、かつての民主党の同僚。新党では共同代表として“フラットな関係”だといいますが…。





原口一博共同代表：「河村副代表が申しましたけども…」河村たかし共同代表：「副代表じゃない」原口一博共同代表：「共同代表、失礼しました」新型コロナワクチンを含むmRNAワクチン反対を持論とする原口さんと、名古屋市長として市民のワクチン接種を進めてきた河村さんと、微妙な立場のズレを感じさせる場面もありました。河村たかし共同代表：「安全性に大変気を使っている。市長をやっとると、（ワクチンを）やめだというのはなかなか言いにくかったです。丁寧な相談窓口を一緒に作ってきた」原口一博共同代表：「ワクチン被害に対して親身になって対応してくれたのが、河村市長だという認識です。力を合わせて国民の健康を守っていきたいと思います」減税日本が愛知県内の選挙区の候補者として発表していた8人は新党から立候補し、このほか全国でも候補者を擁立するということです。