27日に公示される衆議院選挙。戦後最短となる超短期決戦で、前職や新人の各陣営が動きを加速させています。石川県内の選挙区の前哨戦を追いました。



真冬の超短期決戦。5人が出馬を予定する県都金沢の石川1区。



公示まであと3日と迫った24日に行われたのは、3選を目指す自民党の前職、小森卓郎氏の事務所開き。



会場は、自民党の国会議員や石川県議、金沢市議らの熱気であふれていました。





自民党・宮本 周司 参院議員：「小森卓郎に寄せて、火の玉になって勝ち抜かなければいけないと思います」自民 小森陣営・不破 大仁 選対本部長：「みんなの力でですね、どうかどうか立ち上がらせていただきたい」組織力を生かして、議席死守を誓う小森陣営。自民 前職・小森 卓郎 氏：「ここをしっかりと勝ち抜いて、また高市政権の日本列島を強く豊かに、日本経済を強くこうしたことに臨んでいきたい」与野党とも枠組みが大きく変わった今回の衆院選。選対幹部が触れたのは、立憲と公明による新党「中道」の候補が1区で不在となったことについて。自民・岡田 直樹 参院議員：「立憲民主党側の候補者は立たないと聞いています。前回の選挙で次点になった若い政治家希望者、ある意味、無念ではなかったかなと。責任ある政党のなすべき選挙区調整であったかなと、思います」野党候補者の一本化調整にチクリ。小森氏も…自民 前職・小森 卓郎 氏：「相手方も1本化したりだとか、新しい政党が出てきたりだとか、不安も大変大きく抱えておりますけれども、 それに打ち勝って、さらに大きく大きく金沢のため、石川のため、日本のための仕事に、まい進してまいりたい」その自民党と対決を予定しているのは、国民民主党の前職、小竹凱氏。国民 前職・小竹 凱 氏：「年収の壁、30年ぶりに引き上がりました。一つ一つ動き始めたこの政治の流れを今、止めるわけにはいきません」支えとなる連合石川は、今回も推薦ではなく、支持という形での支援。24日は、ボランティアスタッフを集めて選挙戦の準備。自ら指揮にあたります。「手元に資料ない方いますか。大丈夫ですか」国民 前職・小竹 凱 氏：「最終的には政治は誰のものかということを考えたときに、1強にするためのものではなく、国民生活、国民目線を最優先にしたときに、われわれが、国民の人が大きくなることが、この国の政治をよくすることだと本当に思っています」中道候補の不在の選挙区。24日は小竹氏が急遽、足を向けたのは公明党石川県本部でした。国民 前職・小竹 凱 氏：「国政の方でも、一緒に法案の提出などもさせてもらっていますので、またいろいろな部分で連携はできると考えております」公明党石川県本部は26日、選挙区の対応を決定。公明石川県本部・谷内 律夫 代表：「1区・2区に関しては自主投票。非自民・非維新ということで、戦いに徹していきたい」小竹氏とは、非自民・非維新という枠組みでともに戦うとしました。今回初めて、自民、維新の連立政権として臨むのは、石川維新の会の小林誠氏。25日は地元の町会をまわり、市民目線の施策を訴えました。維新 新人・小林 誠 氏：「1,000円、2,000円で買えていたものが、これだけするんやという実感があると思います。私たち日本維新の会は今回、消費税の食料品をゼロにする」自身の政策に加え、アピールするのは連立を組む高市政権の後押し。維新 新人・小林 誠 氏：「高市首相の改革を、われわれ維新の会がしっかりと後押しをしていく、エンジン役としての役割を果たしていく」共産党石川県委員会が擁立するのは、国政選挙3回目の挑戦となる村田茂氏。共産 新人・村田 茂 氏：「(高市政権は)労働時間の上限の規制緩和を行おうとしています。まさに給料が足りない、 足りなければもっと働け、働けと言わんばかりのことです。こんな労働者の生活も健康も壊す、こういったことを絶対に許すわけにはいきません」高市政権を批判し、国民の生活を最優先にした政治への転換を訴えます。去年の参院選で躍進した参政党が擁立したのは、元県議の川裕一郎氏。24日の事務所開きで訴えたのは、党のキャッチフレーズ「日本人ファースト」です。参政 新人・川 裕一郎 氏：「金沢だけ良くなってもこの国は守れません。私はただの野党の国会議員になるために、立っているのではありません。しっかりと国を動かす、そういう政治をやっていきたい」去年は多くの地方議員が誕生するなど、石川県内でも党勢が拡大する参政党。得意のSNSでの広報戦略を展開し、支持を呼びかけます。一方、超短期決戦のあわただしい動きは、毎回、激戦となる能登の石川3区でも。現職の2人は、解散直後から石川県内入りし、支持拡大を求めていました。今回、立憲を離党し、新党の中道から出馬する前職の近藤和也氏。中道 前職・近藤 和也 氏：「寄り添うような政治をしていかないといけないと思っていますので、今後ともよろしくお願い申し上げます」事務所開きの後、能登からその足で向かったのは…中道 前職・近藤 和也 氏：「存在感というのは大変大きいなと思っています。この中道、そして近藤党として戦ってきた部分を含めて、融和させていける戦いにしていきたい」公明党石川県本部です。「こんにちは」新たな枠組みで、手を組むことになった公明幹部と初めて面会。公明は26日、近藤氏の推薦を決めました。その公明からこれまで支援されてきたのが、前回選で比例にまわった自民党の西田昭二氏です。自民 前職・西田 昭二 氏：「高市首相とともに能登の復旧復興をさらに加速し、一日も早い皆さん方の素晴らしい能登を取り戻す」強調するのは、高市首相の能登復興への思い。前回の野党候補との戦いでは比例に甘んじ、今回こそはと雪辱を誓っています。自民 前職・西田 昭二 氏：「自民党でないと、やっぱり高市政権でないと、この復興は前に進まない。そんな思いでお訴えをさせていただきたい」24日の同じ日に事務所開きを行った両陣営。「ガンバロー」「ガンバロー」一方、共産党からは新人南章治氏が立候補を表明。能登の復旧復興が遅れていると指摘し、被災者のための政治をと声を上げます。共産 新人・南 章治 氏：「能登半島地震の支援について言いますと、東日本大震災から見ても後退をしているのではないか、医療費無料化が昨年6月で打ち切られました。国の政治のあり方を根本から変える、そういうことが問われているのではないでしょうか」石川2区は、5選を目指す自民党の前職、佐々木紀氏と、共産党の新人、坂本浩氏の2人が立候補を予定しています。衆議院議員選挙は27日公示、2月8日投開票です。