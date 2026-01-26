侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する日本代表の追加メンバーを発表した。メジャー勢ではドジャース・山本由伸投手（２７）、カブス・鈴木誠也外野手（３１）、今季から米挑戦するブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）、ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２５）の出場が正式決定。新たに１０人が加わり、全３０選手中２９人が決まった。所属先未定の菅野を含めると、メジャーリーガーの出場は２００９年大会の５人を大幅に上回る史上最多の８人となった。

村上は２大会連続の出場。２３年ＷＢＣでは１次ラウンド全４試合に「４番・三塁」でスタメン出場したが、打率１割４分３厘、０本塁打、２打点と不振に陥り、イタリアとの準々決勝から栗山監督の決断で４番を外れた。しかし５番で出場したメキシコとの準決勝では逆転サヨナラ打、米国との決勝では同点ソロを放って世界一奪還に貢献した。

井端監督は、前回大会での経験が今大会にも「間違いなく生きる」とした上で、「ずっと声をかけている中では、すごくジャパンに対しての気持ちが強い選手だと感じている。今回は最初からやってくれるんじゃないかなと思っています」と期待を寄せた。