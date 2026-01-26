辻希美「夢空より重くてびっくり」巨大魚を捌く姿に反響「プロの腕前」「1人で解体するの凄すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/26】タレントの辻希美が1月25日、自身のYouTubeを更新。巨大魚を捌く様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「手際が良すぎ」次女より重い巨大魚捌く姿
辻は「【毎年恒例】今年もまだらが届いたので夫婦で捌きます 夢空より重くてびっくり！！」というタイトルで動画を公開し、例年調理を行っているという大型魚・まだら（真鱈）を捌く様子を披露。発泡スチロールから現れた2匹のまだらに、辻は「年々大きくなっていくんじゃないでしょうか」と驚き、持ち上げてみると「夢（夢空ちゃん）比べても全然でかいよ！」「全然余裕で重い」と、その大きさに何度も感嘆の声をあげた。
まな板にのせると、力を込める場面もありつつも頭を順調に落とし、白子を取り出したり身を下ろしたりと手際よく巨大なまだらを解体。切り身にはクッキングばさみも利用し、スムーズに調理を行った。また、まだらを捌くと例年腕が筋肉痛になると明かした辻は、2匹目は夫・杉浦太陽に任せ、杉浦が捌く様子も披露されている。
その後2人は捌いたまだらを冷凍保存用や調理用に整え、「明日は白子パーティーにしよう」と口に。その他にも鍋や西京漬けにするとも語っていた。
この投稿に、ファンからは「辻ちゃんの捌きの手際が良すぎてプロの腕前」「1人で解体するの凄すぎる」「夫婦で協力して捌く姿が理想」「夢空ちゃんより重いって相当なサイズ」「白子パーティー豪華すぎて羨ましい」「連携プレーが微笑ましい」「西京漬けやお鍋、完成形も見てみたい」といったコメントが寄せられている。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
