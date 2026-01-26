人気ロックバンドFLOW・GOT’S、3月ライブから活動再開「これからも無理せず、自分らしく」昨年5月に胸部大動脈解離で休養発表【全文】
【モデルプレス＝2026/01/26】ロックバンド・FLOWの公式サイトが、1月26日に更新された。2025年5月より、胸部大動脈解離との診断を受け休養していたGOT’Sが、3月開催のライブより活動を再開することを発表した。
公式サイトは「GOT’S 活動再開のお知らせ」と題し、「いつもFLOWを応援していただき、誠にありがとうございます。休養しておりました GOT’S（Ba） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、3月開催のライブより活動を再開することが決定いたしました」と発表。「GOT’Sは、胸部大動脈解離の手術後、一定期間の休養とリハビリに専念してまいりましたが、現在はライブ活動への復帰が可能との診断を受け、体調も順調に回復しております」と現状を報告し、「活動再開後につきましても、本人の体調を最優先にしながら、医師と相談の上で無理のない形でライブ活動を行ってまいります」と伝えた。
同日、GOT’Sもコメントを投稿。「しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました」「休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました。またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています」喜びをつづった。最後には「ライブで皆さんと同じ時間を共有できるのを楽しみにしながら、これからも無理せず、自分らしく、一音一音を大切に演奏していきたいと思います。引き続き、FLOWをよろしくお願いします」と呼びかけている。
GOT’Sは2025年5月10日、シンガポール公演後に体調不良を訴え、現地病院で精密検査を受けた結果、胸部大動脈解離と診断を受け、緊急手術を実施。GOT’Sは「術後の経過も安定しており、すでに現地病院を退院し日本に帰国しており、順調に回復しております」と現状を伝えた上で「医師の診断、および本人の体調を最優先に考慮し、GOT’Sは今後3ヶ月間の休養期間を取らせて頂くこととなりました」と発表していた。（modelpress編集部）
GOT’S 活動再開のお知らせ
いつもFLOWを応援していただき、誠にありがとうございます。
休養しておりました GOT’S（Ba） につきまして、医師の判断および本人の体調回復状況を踏まえ、3月開催のライブより活動を再開することが決定いたしました。
GOT’Sは、胸部大動脈解離の手術後、一定期間の休養とリハビリに専念してまいりましたが、現在はライブ活動への復帰が可能との診断を受け、体調も順調に回復しております。
活動再開後につきましても、本人の体調を最優先にしながら、医師と相談の上で無理のない形でライブ活動を行ってまいります。
休養期間中、温かい応援や励ましの言葉をお寄せいただいたファンの皆様、関係者の皆様に、改めて心より御礼申し上げます。
今後ともFLOW、そしてGOT’Sへの変わらぬご声援を何卒よろしくお願いいたします。
＜GOT’S コメント＞
しばらくライブ活動をお休みしていましたが、2026年3月より復帰することになりました。
休養期間中、たくさんの温かい言葉や応援をいただき、本当にありがとうございました。
またステージに戻れることを、とても嬉しく思っています。
2026年は、自分たちにとっても「FLOWの年」と呼べるような一年にしたいと思っていますし、ここからしっかりと走っていくつもりです。
ライブで皆さんと同じ時間を共有できるのを楽しみにしながら、これからも無理せず、自分らしく、一音一音を大切に演奏していきたいと思います。
引き続き、FLOWをよろしくお願いします。
FLOW GOT’S
