衆議院議員選挙は27日に公示されます。山形県内3つの小選挙区からはあわせて10人が立候補を予定しています。「超短期決戦」となる衆院選、迫る公示を前に立候補予定者は奔走しています。



今回の衆院選県選挙区には県1区と2区が3人ずつ、3区は4人のあわせて10人が出馬を予定しています。

県1区から立候補を予定しているのは、中道改革連合から出馬する元立憲で前職の原田和広さん（52）。

前職・遠藤利明さんの長男で、県議会議員を辞職して出馬する自民党・新人の遠藤寛明さん（39）。

英会話教室の講師で、今回初めて選挙に臨む参政党・新人の桜田恭子さん（44）の3人です。



雪が降りしきる25日、新党「中道改革連合」から出馬する元立憲の前職・原田和広さんの事務所開きが行われました。事務所には「中道改革連合」ののぼりが掲げられました。





公明党県本部 菊池文昭代表「きょうはネクタイの色は中道ブルー。長靴も中道ブルー」25日は公明党県本部のほか、連合山形の関係者らが駆け付けました。中道 前職 原田和広さん「党利党略ですらない純粋な個利個略。私的な自分ファーストな解散である。我々はそれを絶対に許してはならない」一方、自民党の新人、遠藤寛明さんの事務所では、看板の設置作業が急ピッチで行われていました。25日に行われた事務所開きには自民党の県議会議員などおよそ70人が出席しました。佐藤孝弘 山形市長「相手は現職国会議員ですから、こちらがチャレンジャーなんですね。あんまりそういう感じもしなかったが、知名度も向こうの方がある。気を引き締めていかなければいけない」前職の父・利明さんの政界引退に伴う後継者に指名され、17日に出馬を表明したばかりです。自民 新人 遠藤寛明さん「父がこれまで山形、日本のために政策を進めてきた。これをしっかりとつないで山形の発展、日本の発展のために頑張ってまいりたい、そんな思いで決意した」参政党新人の桜田恭子さんは25日、山形市で開かれた党の勉強会に参加しました。立候補を表明してから1週間足らずで迎える初めての選挙戦。選挙活動のルールなどの基礎を勉強するなど準備に追われています。青柳貴高 畠町議会議員「数日前までは普通の参政党政治塾の塾生で、まさかこうなるとは思わなかった。本当に引き受けてくれてありがたい」参政 新人 桜田恭子さん「疲れは結構あって、ちょっと寝られていない感じではあるが、私のポスターに書いてあるのが『気合いだ！桜田！』なので、気合を入れて頑張るしかない」県2区から立候補を予定しているのは、自民党・前職で農林水産大臣の鈴木憲和さん（43）。前回の衆院選で比例東北ブロックで当選した国民民主党・前職の菊池大二郎さん（43）。共産党置賜地区委員会の委員長を務める共産党・新人の岩本康嗣さん（60）の3人です。自民党の前職・鈴木憲和さん。今回は現職の農林水産大臣として公務をこなしながらの選挙戦です。地元での選挙活動が少なくなることも予想される中、支援者に6回目の当選を誓いました。鈴木憲和さん「ここからが私たちにとって本番です。いい結果で勝ち抜いて、皆さんと一緒にもっともっと日本をやればできる、私たちの地域はもっともっとやればできるんだ、この姿を皆さんと一緒に私は実現をしていきたい」国民民主党の前職・菊池大二郎さん。前回は立憲と連合山形との「2党1団体」の統一候補として出馬しましたが、今回は国民民主の単独候補としての戦いです。事務所開きには国民民主の議員や連合山形の関係者らが駆け付け、激励しました。菊池大二郎さん「私は石に食らいついてでも岩にへばりついてでもこの声を届けなければならない。その責任を果たす思いで12日間、必死に必死に必死に戦ってまいりますので、どうか選挙区で勝たせてもらいますように心からお願い申し上げます」一方、共産党・新人の岩本康嗣さんは、衆議院が解散した23日、米沢市内で街頭演説し、自民党政治からの転換を訴えました。岩本康嗣さん「大義なき解散をまず批判するが、そうとなれば今回の選挙の機会を最大限生かして、これまでの自民党流の政治を大本から変えるチャンスの選挙と位置づけて頑張り抜く決意」県3区から立候補を予定しているのは、元こども政策担当大臣で自民党・前職の加藤鮎子さん（46）。天童市出身で政治塾の「松下政経塾」出身の中道改革連合・新人、落合拓磨さん（28）。前回の鶴岡市長選挙にも立候補した国民民主党・新人の喜多恒介さん（36）。兼業農家で、新庄市の東北農林専門職大学の学生でもある参政党・新人の遠藤和史さん（60）です。自民党・前職の加藤鮎子さんは24日、鶴岡市で事務所開きを行い本格的な選挙モードに入りました。さらに25日は酒田市内のイベントに出席し、存在をアピールしました。加藤鮎子さん「本当に厳しい選挙戦で、私にとっては5期目の挑戦です。これまで皆様方に支えていただいたおかげさまでの積み重ねの実績と経験、これをさらに地域に生かし、皆様方に恩返ししていく。これが私の使命と考えている」元立憲民主党で中道改革連合・新人の落合拓磨さん。「2党1団体」の協力体制が崩れ、一転して中道改革連合の単独候補として出馬することになりました。事務所開きでは公明党からの支援にも触れ意気込みを語りました。落合拓磨さん「公明党から支援をもらった。そして立憲民主党からも引き続き支援してもらってこの場に立っている。この日本海側から朝日が昇る。この日本海側から地域の未来を切り開いていくという決意で今回挑戦させてもらっている」国民民主党・新人の喜多恒介さん。立候補を表明したのは公示日の1週間前で、短期間で選挙の準備を進めてきました。24日に事務所開きを行い、臨戦態勢に入りました。喜多恒介さん「いまここで変わらないといけない。大きな政治の流れが動いている。この瞬間に新しい政治の風をこの庄内・最上から永田町、霞が関に吹き起こしていくことが喜多恒介36歳の役目だと信じている」参政党・新人の遠藤和史さん。川西町在住ですが、党の方針を踏まえ県3区での出馬を決めました。東北農林専門職大学で稲作を専攻する現役の社会人学生でもあり、特に農業問題の解決を訴えていきたいとしています。遠藤和史さん「いま必要なのは机上の理屈ではなく、生活と現場がよくなる政治。農業について政策を打ち出したいと思っていて、特に中山間地の農業を復興させたい」解散から投開票までの日数は戦後最短の16日間という超短期決戦です。衆院選は27日公示され、2月8日に投開票が行われます。