全国の絵本店や書店の絵本担当者の投票で決まる「絵本屋さん大賞」に、柴田ケイコさん関連の2作品が入賞しました。



1月26日に東京で行われた「第18回 MOE絵本屋さん大賞2025」贈賞式。



大手出版社・白泉社が、全国の書店や絵本専門店の担当者3,000人の投票で、「今、もっともおすすめしたい絵本」を決定するもので、今回は、高知県内在住の絵本作家・柴田ケイコさんが手掛けた作品が、10位以内に2冊ランクインしました。





10位にアニメ化も決定している柴田さんの代表作「パンどろぼう」のシリーズ第7弾、「パンどろぼうとスイーツおうじ」。そして6位に童話作家の苅田（かんだ）澄子さんが執筆し、柴田さんが作画を手掛けた「おばけずし」がランクインしました。今勢いに乗る柴田さん、嬉しい2作品同時入賞となりました。ちなみに今回の1位は、日本の伝統食・おせちの良さを精密な作画と分かりやすい文章で表現した、内田有美さん作の「おせち」でした。■絵本作家・柴田ケイコさん「絵本を描いてきて、そんなに2つの作品で賞をいただけるっていうのはそんなにないことだと思うのでとても嬉しい。自分が楽しいなとか面白いなと思うことを、作品に乗せていけたらいいなと思っているので、それを多くの子供たちだけじゃなくて大人たちにも届ける作品ができたらいいなと思ってます」今や全国区の人気となっている「パンどろぼう」、1月31日からは神奈川県横浜市で、絵本のキャラクターたちが大集合する体験型イベント「パンどろぼうひろば」も約3カ月のロングランで始まります。