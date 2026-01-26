アジア株 総じて下落、香港株は小幅続伸 アジア株 総じて下落、香港株は小幅続伸

東京時間17:33現在

香港ハンセン指数 26765.52（+16.01 +0.06%）

中国上海総合指数 4132.61（-3.56 -0.09%）

台湾加権指数 32064.52（+103.01 +0.32%）

韓国総合株価指数 4949.59（-40.48 -0.81%）

豪ＡＳＸ２００指数 8860.09（休場）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81537.70（休場）



２６日のアジア株は総じて下落。香港株は不動産株やエネルギー株などが上昇、ネット関連株や医薬品株などが下落した。韓国株は反落。このところの上昇の反動から利益確定の売りに押された。台湾株は続伸。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は下落したものの、半導体関連株などをハイテク株などが買われた。豪州市場、インド市場は休場。



上海総合指数は小反落。石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、鉱物生産会社の山東黄金礦業が買われる一方で、衛星通信・放送サービス会社の中国衛通集団、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、自動車部品メーカーの寧波拓普集団が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。不動産会社の新鴻基地産発展（サンフンカイ・プロパティーズ）、石油大手の中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ）、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）が買われる一方で、インターネット・メディアサービスの快手科技（クアイショウ・テクノロジー ）、インターネット検索サイトの百度（バイドゥ）、医薬品メーカーの石薬集団が売られた。

