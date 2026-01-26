ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐと縮小傾向
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐと縮小傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.884
フランス 3.462（+58）
イタリア 3.487（+60）
スペイン 3.245（+36）
オランダ 2.951（+7）
ギリシャ 3.486（+60）
ポルトガル 3.241（+36）
ベルギー 3.401（+52）
オーストリア 3.076（+19）
アイルランド 3.161（+28）
フィンランド 3.138（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ 2.884
フランス 3.462（+58）
イタリア 3.487（+60）
スペイン 3.245（+36）
オランダ 2.951（+7）
ギリシャ 3.486（+60）
ポルトガル 3.241（+36）
ベルギー 3.401（+52）
オーストリア 3.076（+19）
アイルランド 3.161（+28）
フィンランド 3.138（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）