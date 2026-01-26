ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐと縮小傾向 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５８、伊６０ｂｐと縮小傾向

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）

ドイツ 2.884

フランス 3.462（+58）

イタリア 3.487（+60）

スペイン 3.245（+36）

オランダ 2.951（+7）

ギリシャ 3.486（+60）

ポルトガル 3.241（+36）

ベルギー 3.401（+52）

オーストリア 3.076（+19）

アイルランド 3.161（+28）

フィンランド 3.138（+25）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

