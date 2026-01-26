ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５８、伊６０ｂｐと縮小傾向
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:27時点）（%）
ドイツ　　　　2.884
フランス　　　3.462（+58）
イタリア　　　3.487（+60）
スペイン　　　3.245（+36）
オランダ　　　2.951（+7）
ギリシャ　　　3.486（+60）
ポルトガル　　　3.241（+36）
ベルギー　　　3.401（+52）
オーストリア　3.076（+19）
アイルランド　3.161（+28）
フィンランド　3.138（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）