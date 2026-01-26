再開発の検討が続いている山形市の文翔館周辺について、専門家を交えた検討会議が26日に開かれ、基本構想の素案が明らかになりました。



文翔館周辺エリアの再開発をめぐっては「人が歩きやすいまちづくり」を目指し、県や山形市が中心となり社会実験などが行われてきました。

26日の会議では、これまで山形市役所前の県道を一方通行にし、自転車専用レーンを設け、歩行者がくつろげるスペースを設置するなどの社会実験を行い、その結果を踏まえた基本構想の素案が県側から示されました。





記者リポート「山形銀行本店前にあるこちらの道路、北側にある文翔館までが一方通行になる案が記載されています」現在、建て替えが進められている山形銀行本店から文翔館までのおよそ250メートルの県道について、素案では対面通行となっている道路の車線を減らし北進一方通行にし、自転車専用レーンを設ける計画です。さらに、文翔館の目の前を東西に通る道路にも自転車専用レーンを設け、歩道の幅を広げるなどして、人が歩きやすい道路を目指します。県土整備部都市計画課 高宮篤課長「文翔館周辺は立派な施設がありますし、新しくできるもので街が変わっていく好機なので、人々が歩いて楽しんでいただけるような空間をつくっていければと思っている」県は、2026年3月末までに基本構想を策定し、2026年度には再び社会実験を行う計画です。2029年に予定される新しい市民会館の開館を見据え、再開発を進めていく方針です。