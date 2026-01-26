鶴岡市に「鶴岡まちなかキネマ」という映画館があります。市内唯一の映画館で、一度は閉館したものの、復活を望む声を受け、3年前に再オープンしました。街に映画館のともしびを残すため映画の魅力を伝え続ける人たちの思いを取材しました。



1月25日、鶴岡市は強い寒波の影響でしんしんと雪が降り続きました。

そんな中、街にある唯一の映画館「鶴岡まちなかキネマ」は温かい雰囲気に包まれていました。この日行われていたのは俳優や監督を招いたトークショーでした。



俳優・映画監督 石川瑠華さん「映画館の雰囲気は関東とは違うと思いますが？全然違います。新しい公共施設のような感じなのに、人がとっても東京から離れた人の優しさを持っていて、不思議な空間だなと思います」



館内には定員40人と80人の2つの劇場があり、複合型の大規模な映画館ではあまり上映されない作品を中心に上映しています。

規模は小さい映画館ですが、映画の魅力を多くの人に伝えたいという思いは並々ならぬものがあります。



鶴岡まちなかキネマ 三浦新代表「最初の『ゴジラ』を撮った本多猪四郎監督は鶴岡（旧朝日村）の出身です。すぐれた映画をいろいろ撮っているのに、地元・鶴岡でもあまり知られていない。その業績を広めていくというのも、このまちキネの役目です」



地域の人たちに「まちキネ」の愛称で親しまれている映画館。街に映画館のともしびを残すため挑戦を続けています。

1950年代、映画は大衆の娯楽として広まりました。



鶴岡まちなかキネマ 三浦新代表「テレビが普及するまでは娯楽の中心だったから、鶴岡市内にも6つくらい映画館がありました」



しかし、鶴岡市内の映画館は時代の流れとともに客足が遠のいていきます。隣接する三川町に複合型の大規模映画館ができたことも影響し、2002年、市内から映画館が姿を消しました。

その6年後、再び映画館をよみがえらせようと地域の人たちが動き出します。



三浦代表「鶴岡出身の作家・藤沢周平さんの映画のロケが撮られるようになりました。せっかく鶴岡でロケをしてもらっても、その映画を鶴岡で観られない。鶴岡で観たいということで、経済人の方々中心に映画館をつくろうという動きが始まりました」



2010年、市街地の山王町に残る絹織物の工場跡地を活用して「鶴岡まちなかキネマ」がオープンしました。



2010年当時の客2人「家の近所にできるのはうれしい限り。気軽に家族で来られる」「いままでは三川まで映画を観に行っていたが、近くなって良かったです」



映画の上映だけでなく、街の中心となって地元食材の魅力を伝える映画祭を開くなど、市街地の活性化につなげる役割も果たしてきました。

しかし、オープンから10年を迎えた2020年、設備の更新費用などがかさむ中、コロナ禍が引き金となり閉館を余儀なくされます。

すると市民からすぐに復活を望む声が上がりました。



三浦新代表「1か月半ぐらいの間に1万人を超える署名が集まりました。市民の間でも、映画によって地域が豊かになるということを分かってくれていた人たちが大勢いたのだと思います」



地元商店街の有志が運営会社を立ち上げ、設備更新費をクラウドファンディングで募るなど復活に向けた準備を進めます。そして2023年3月、「まちキネ」は再びオープンしました。



齋藤拓也支配人「映画館があると目がけて来てくれる人もいます。鶴岡市の人はもちろん、酒田から常連で来てくれる人、映画館が空白地帯である新潟の村上周辺、秋田の由利本荘やにかほ、最上地方の新庄とかから来てくれる人が多いので」

三浦代表「年間280本くらい映画を上映しています。それがすごく影響も与えているし、喜ばれてもいます。喜んでくれる人がもっともっと広がっていく活動も、まちキネが努めていきたいと思っています」



オープンからまもなく3年。動画配信サービスの普及が進み、いま映画館にとっては厳しい時代です。そんな中、映画をスクリーンに映し出すデジタル映写機を更新する必要に迫られました。

映写機の更新は10年に1回を目安に費用がおよそ1000万円かかるといいます。小さな映画館にとっては大きな負担です。

映画館を続けるために不可欠な映写機。なんとか更新費用を確保しようと、費用の一部をクラウドファンディングで募っています。



齋藤支配人「映画館というのは空間で、暗闇でどこの誰とも分からない人と2時間ちょっと過ごして、その時間を共有するのはかけがえのない時間だと思います。次の世代に、自分たちがいなくなった未来でも、映画館がずっと残ってほしいと思っています」



まちの映画館をこれからも残していくために―。「まちキネ」は映画の魅力を伝え続けます。