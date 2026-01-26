１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮で、市を見て回る住民。（眉山＝新華社記者／康錦謙）

【新華社成都1月26日】中国四川省眉山市青神県の漢陽鎮では現在も、偶数日に伝統の市（いち）が立つ。長江の支流、岷江（みんこう）沿岸に位置するこの「千年の古鎮」では、農産物の取引や手工芸の展示を主とする市の形態が生き残っている。

かつて商業の要衝だった同鎮の「漢陽シルク」や「漢陽鶏」、「漢陽ピーナツ」は地域で広く知られている。地元の商店主、潘才清（はん・さいせい）さんは鉄鍋を前にして、ピーナツを弱火でじっくりとローストしていた。潘さんは「自分で育て、自分でローストする。今は多くの人が機械を使うが、うちはまきを使った手作業にこだわっている」と語った。

１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮にある古い茶館。（眉山＝新華社配信／呉暁）

路地の奥からは、カンカンと鉄を打つ音が響いてくる。無形文化遺産伝承者の鄒向雲（すう・こううん）さんが、店で休みなくつちを振るっていた。鄒さんは農具だけでなく園芸用具も手がけており、「時間をかけてこそ良いものができる。数は求めない。今日は包丁数本だけになりそうだ。園芸用具なら数十本は作れるが」と語った。

魯道方（ろ・どうほう）さん（70）の店は、国家級無形文化遺産の「青神竹編み」を専門に扱っている。魯さんは「村の人たちに編んでもらったものを、私が買い取って売っている」と語る。「青神竹編み」の歴史は古く、隋代の観音竹籠から清代の皇室が使用した「食盒」（おかもち）まで、「青神竹編み」は至る所で見ることができる。

この市には、ネットで話題の撮影スポットの騒がしさはなく、パターン化した土産品も見当たらない。ただ長年にわたって各種の無形文化遺産の技を継承し、守り続けて来たことを静かに物語っている。（記者/康錦謙、呉暁）

１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮の通りにある鍛冶屋「碼頭鉄匠舗」。（眉山＝新華社記者／康錦謙）

１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮で、市を見て回る住民。（眉山＝新華社記者／康錦謙）

１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮の通りにある店舗の店先につるされた、同省無形文化遺産「青神伝統さおばかり製作技術」で作られたさおばかり。（眉山＝新華社記者／康錦謙）

１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮の通りにある店舗の店先につるされた、同省無形文化遺産「青神伝統さおばかり製作技術」で作られたさおばかり。（眉山＝新華社配信／呉暁）

１４日、四川省眉山市青神県漢陽鎮にある古い茶館。（眉山＝新華社記者／康錦謙）