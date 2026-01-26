TBS NEWS DIG Powered by JNN

あす（火）は冬型が緩み、日本海には低気圧が進んできます。北陸では朝から雨が降り出しますが、夕方にかけて北陸から北の日本海側に雨や雪の範囲が広がります。あすは一時的に寒気が退くため、平野部や沿岸部を中心に雨やみぞれ、湿った雪が降る所が多く、なだれや落雪に注意が必要です。夜になると次第に冬型へ移行し、広い範囲で雪へと変わっていくでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】
　札幌：-2℃　釧路：-2℃
　青森： 1℃　盛岡： 1℃
　仙台： 7℃　新潟： 6℃
　長野： 6℃　金沢： 7℃
名古屋： 9℃　東京：10℃
　大阪：10℃　岡山：11℃
　広島：10℃　松江： 8℃
　高知：14℃　福岡： 9℃
鹿児島：14℃　那覇：21℃

あすは、寒気が一時的に退くため、最低気温・最高気温ともに全国的にきょうより高くなるでしょう。

今週も日本付近は、強まったり弱まったりしながら冬型が続きそうです。真冬並みの寒さは続くでしょう。北陸から北の日本海側は雪の日が続きます。また、水曜日から金曜日にかけては、西日本の日本海側でも雪が降るでしょう。太平洋側はおおむね晴れる予想ですが、寒気のピークとなる木曜日は、関東など太平洋側でも雪の降る所がありそうです。念のため、余裕を持った行動を心がけましょう。