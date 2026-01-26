あす（火）は冬型が緩み、日本海には低気圧が進んできます。北陸では朝から雨が降り出しますが、夕方にかけて北陸から北の日本海側に雨や雪の範囲が広がります。あすは一時的に寒気が退くため、平野部や沿岸部を中心に雨やみぞれ、湿った雪が降る所が多く、なだれや落雪に注意が必要です。夜になると次第に冬型へ移行し、広い範囲で雪へと変わっていくでしょう。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌：-2℃ 釧路：-2℃

青森： 1℃ 盛岡： 1℃

仙台： 7℃ 新潟： 6℃

長野： 6℃ 金沢： 7℃

名古屋： 9℃ 東京：10℃

大阪：10℃ 岡山：11℃

広島：10℃ 松江： 8℃

高知：14℃ 福岡： 9℃

鹿児島：14℃ 那覇：21℃

あすは、寒気が一時的に退くため、最低気温・最高気温ともに全国的にきょうより高くなるでしょう。

今週も日本付近は、強まったり弱まったりしながら冬型が続きそうです。真冬並みの寒さは続くでしょう。北陸から北の日本海側は雪の日が続きます。また、水曜日から金曜日にかけては、西日本の日本海側でも雪が降るでしょう。太平洋側はおおむね晴れる予想ですが、寒気のピークとなる木曜日は、関東など太平洋側でも雪の降る所がありそうです。念のため、余裕を持った行動を心がけましょう。