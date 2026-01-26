俳優の雛形あきこ（47）が25日、Instagramを更新。「ボディーメイク」とつづった動画を公開し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】雛形あきこの引き締まったウエストあらわなトレーニング姿

これまでもInstagramで、トレーニング中の様子を度々公開してきた雛形。2024年6月12日の投稿では「必死に頑張ってます」とコメントし、引き締まったウエストが際立つ姿を披露。ファンからは「めっちゃウエスト細い！さすがです」「そのステキなBODYは、日頃の努力の賜物なんですね」など、さまざまな反響が寄せられ話題を呼んでいた。

ボディーメイク中の姿を公開

2026年1月25日の投稿では「きょうも頑張りました。#筋トレ #ボディーメイク」とつづり、フィット感のあるウェアを着用しダンベルを使ったトレーニングに励む動画を公開。

この投稿にも「これはグラビアやってほしすぎる…！」「美しさの秘訣」「素晴らしいです！見習わなきゃ！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）