テレビ東京系「あちこちオードリー」が２１日に放送され、オードリー・若林正恭、春日俊彰がＭＣを務めた。

この日は「明日はスカッと晴れるかな どんよりポエム発表会」。平成ノブシコブシ・吉村崇、ピース・又吉直樹、ダイアン・ユースケをゲストに、同期５人で「心に秘めたモヤモヤ」をポエムで発表する。

「クレーム」の話題から若林は「若手のとき、毒舌っていうか。上の人に対して言うじゃないですか…。ベテラン陣が収録後に『あんなん言っちゃアカンで…』とか。なんで、そんなことバラエティなのに言うの？って思ってたけど…。この歳になると、ちょっと気持ち分かる。そんなこと言わないでいいじゃない？って思って」と苦笑。

吉村も「昔は（言った後に）言われても大丈夫だった。今はやっぱり、言われてから立て直すまで、傷が癒えるまでけっこう時間がかかるような。本気で考えちゃう。『お前は人望ないんだよ』とか『誰も芸人でお前のことをおもしろいと思ってる奴いない』とか。昔はぎゃーって言えたけど。今は『本当にそうなのかなぁ…』って」と肩を落として笑わせた。

吉村は、さらに「すごい怖いことに気づきました。俺の事 面白いと思ってる人、俺しかいないんじゃないかと」とポエムを読み「いろんなランキングで芸人が投票するやつ、あるじゃない？」と述懐した。

つづけて「１票も入らないんだよ！俺とフジモンさん…。ひょっとして俺を面白いと思ってる人は誰もいないんじゃないかなって。病みに入っちゃって。いなくても俺は、やっていくんだけど…」と悲痛な表情で明かして、若林らを爆笑させていた。