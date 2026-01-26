¥µ¥ó¥ÉÉÙß·¡¢¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Èµ¿Ìä¡¡¡Ö·ª¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê»ö¼Â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò°¦¤¹¤ë¡ÈÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤·¤Æ¡È´Á»úÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£¿È¶á¤Ê´Á»ú¤Î¶Ã¤¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë´Á»ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡È¤¸¤Ä¤Ï³Ø¹»¤Ç½¬¤ï¤Ê¤¤´Á»ú¡É¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ï¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û³¤·³´Á»ú¥¯¥¤¥º¡ÖÊÆ¤ËÎÓ¤È½ñ¤¤¤Æ²¿¤ÈÆÉ¤à¡©¡×
¡È´Á»úÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤È³Ñ¼¯æûÅÍ¤¯¤ó¡Ê16ºÐ¡Ë¤Ï¡¢´Á¸¡1µé¤ËÃæ³Ø1Ç¯¤«¤é8²óÏ¢Â³¤Ç¹ç³Ê¤·¡¢´Á¸¡¶¨²ñ¤«¤éÉ½¾´¤µ¤ì¤¿´Á»úÃÎ¼±¤Î»ý¤Á¼ç¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿æûÅÍ¤¯¤ó¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê´Á»ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò3¿Í¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê²ÌÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÌ¾¤Ë¤â¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë¡Ö·ª¡Ê¤¯¤ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÅí¡×¤ä¡ÖÇß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Á»ú¤Ï³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç½¬¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·ª¡×¤Ï³Ø¹»¤Ç½¬¤ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë´Á»ú¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦´Á»ú2136»ú¤¬¾ïÍÑ´Á»ú¤È¤·¤ÆÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç½¬¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ª¡×¤Ï¾ïÍÑ´Á»ú¤Ç¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«Á³¤ÈÆÉ¤ß½ñ¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢³Ø¹»¤Ç½¬¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ï¡Ö½¬¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¹»¤Î¿äÁ¦¿Þ½ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØË·¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢·ª¤Î´Á»ú¤Ë¥ë¥Ó¤¬¤Õ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2010Ç¯¤Ë¾ïÍÑ´Á»ú¤¬²þÄê¤µ¤ì¡¢´Á»ú¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö·ª¡×¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö·ª¡×¤È¤¤¤¦»ú¤ò´Þ¤à¡ÖØË¡×¤ÏÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
æûÅÍ¤¯¤ó¤¬¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤Ë¡ØØË¡Ù¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤¼¤«·ª¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Ä¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¤â¡Ö¤ª¤¤¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è!?¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£