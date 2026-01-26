北中米W杯オフィシャルスポンサー就任のユニリーバ・ジャパン、日本戦チケットなどが当たるキャンペーンを実施
ユニリーバ・ジャパンは26日、北中米W杯のオフィシャルスポンサーに就任し、同日より北中米W杯を応援するキャンペーン「#Team12」を開始することを発表した。第一弾として、全国の店舗とSNSで観戦チケットや限定製品が当たるキャンペーンを展開していく。
1930年に始まったW杯は北中米大会が23大会目。初の48チーム制で104試合の開催が予定されている。ユニリーバ・ジャパンでは、世界中のファンと大会の熱狂を共有し、応援する気持ちを日常の中へと広げていく「#Team12」キャンペーンを開催。
本キャンペーンは『ピッチに立つ11人の選手を応援するすべての人は12人目のプレイヤー。そんな懸命に応援するみんなを、毎日を懸命に生きるみんなを、日常のあらゆるシーンで生活を後押しするユニリーバ・ジャパンが応援し、“12人目の選手”として主役にしていきたい』との思いが込められている。
記念すべきコラボ第一弾では、全国の店頭およびSNSにて、北中米W杯観戦チケットや限定製品など豪華商品が当たる企画を始動。ユニリーバ・ジャパンは本キャンペーンを通じて、スタジアムでも、リビングでも、そして日常のあらゆるシーンでも、北中米W杯を応援するすべての人を支え、熱狂を生活の中へと広げていく。
↓「#Team12」キャンペーンの概要はコチラ
■「#Team12」キャンペーン公式サイトへ
