来月８日投開票の衆議院議員選挙の公示日があすに迫る中、欠かすことができないのが選挙ポスター掲示板です。豪雪地では雪をかき分け急ピッチで作業が進められていました。

【写真を見る】衆議院選挙 豪雪地で選挙ポスターの掲示板設置作業 雪をかき分け急ピッチで...（山形）

西川町 荒木真也 総務課長「冬の選挙になりますので、ポスター掲示板が飛ばされることがないようによろしくお願いいたします」

真冬の選挙戦となる中、西川町ではきょう午前８時から町内６９か所に選挙ポスターの掲示板を設置する作業が行われました。

作業員は「大井沢と志津！雪多いとこ！ 行けるといいけど…」

西川町は、国内有数の豪雪地として知られています。午前８時時点で積雪が３９６センチとなった西川町志津での作業は掲示場所の除雪から始まりました。

■雪をかき分けるところから・・・

大塚美咲アナウンサー「設置作業が行われています。肌をさすような冷たい風が吹く中での過酷な作業です」

雪が降り積もる中での作業。秋の参院選の時に比べ、倍の時間がかかったということです。

作業員「寒いです。脚立が滑ったり。足元が悪いから大変」

■心配される投票率

真冬の実施となる今回、心配されるのが…。

作業員「雪がいっぱいあるとき、こんな天気であれば選挙を棄権する人がいっぱい出てくるのかなという感じはする」

西川町は去年の参院選での投票率が およそ７５％で県内３位となっています。冬の選挙戦が投票率に与える影響も注目されます。衆議院議員選挙は、あす公示来月８日に投開票が行われます。