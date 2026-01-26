全豪オープン

大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日

開催地：オーストラリア メルボルン

コート：ハード（屋外）

結果：[マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [ジュリアン キャッシュ / デミ スゥース]

全豪オープン第9日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス2回戦で、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチと第3シードのジュリアン キャッシュ / デミ スゥースが対戦した。

第1セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが7-6で先取。第2セットはジュリアン キャッシュ / デミ スゥースが7-5で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが10-2で制し、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-01-26 18:12:06 更新