【テニス速報】 全豪オープン 第9日 マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ vs ジュリアン キャッシュ / デミ スゥース
全豪オープン
大会期間：2026年1月22日～2026年1月30日
開催地：オーストラリア メルボルン
コート：ハード（屋外）
結果：[マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチ] 2 - 1 [ジュリアン キャッシュ / デミ スゥース]
全豪オープン第9日がオーストラリア メルボルンで行われ、混合ダブルス2回戦で、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチと第3シードのジュリアン キャッシュ / デミ スゥースが対戦した。
第1セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが7-6で先取。第2セットはジュリアン キャッシュ / デミ スゥースが7-5で奪い返したが、第3セットはマヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチが10-2で制し、マヌエル ギナール / クリスティナ ムラデノビッチがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-01-26 18:12:06 更新