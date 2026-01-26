異例の冬の短期決戦。県選挙区にはこれまで１０人が立候補を表明しています。

【写真を見る】衆議院選挙は異例の冬の短期決戦に 県選挙区にはこれまで10人が立候補表明 県内の構図は？ （山形）

これまでと大きく変わった政界の構図を見ていきます。

今回の衆院選にはおととし（２０２４年１０月）の衆院選と同様に、これまでに１０人が立候補を表明しています。

県内３選挙区あわせて与党の前職２人と新人１人、野党の前職２人と新人５人が出馬の意思を示しています。

はじめに県１区です。これまでに立候補を表明しているのは自民党の新人・遠藤寛明さん、中道改革連合の前職・原田和広さん、参政党の新人・櫻田恭子さんの３人です。

元県議の遠藤寛明さんは、およそ３０年に渡り県の政界をけん引した遠藤利明さんの息子で、今月１７日に立候補を表明しました。

前回の衆院選・比例区で繰り上げ当選を果たした元立憲民主党の原田和広さんは、今回、中道改革連合から出馬を表明しています。

また参政党は先週木曜日（２２日）、山形市の自営業・櫻田恭子さんを擁立しました。櫻田さんは国政初挑戦です。

県１区は、議席の死守を狙う与党の新人と比例区で当選した野党の前職に新人の３人が争う構図となりそうです。

■県２区は

続いて、県２区です。自民党の前職・鈴木憲和さん、国民民主党の前職・菊池大二郎さん、共産党の新人・岩本康嗣さんの３人が立候補する見込みです。

高市内閣で農林水産大臣を務める鈴木憲和さんは、きのう（２５日）会見を開き

正式に出馬を表明しました。今回、６期目を目指します。

先週水曜日（２１日）に立候補を表明した国民民主党の前職、菊池大二郎さんは、

前回の衆院選・比例区で復活当選を果たしています。

共産党の新人・岩本康嗣さんは前回の衆院選に続く出馬です。共産党は１区と３区には候補者を出さず２区での訴えを軸に比例票の獲得を狙います。

２区は、与党の前職を軸とした３人による与野党対決が予想されています。

■県３区は

続いて、県３区です。自民党の前職・加藤鮎子さん、中道改革連合の新人・落合拓磨さん、国民民主党の新人・喜多恒介さん、参政党の新人・遠藤和史さんの４人が名乗りを上げています。

中道改革連合の誕生で県内では野党の協力体制にも変化が生じ、３区には野党の新人が乱立する形となりそうです。

先週木曜日（２２日）に立候補の意思を示した加藤さんは、与党の議席を守るとして今回５期目を目指します。

天童市出身で酒田市在住の新人・落合拓磨さんは、去年６月に立憲民主党の公認候補となりましたが、今回、中道改革連合からの出馬です。

国民民主党は先週水曜日（２１日）１区では中道改革連合に配慮し候補擁立を見送るとしましたが、３区では新人・喜多恒介さんの擁立を決めました。喜多さんは去年１０月の鶴岡市長選に出馬し落選しています。

また、参政党は山形市出身で兼業農家の遠藤和史さんを擁立し、遠藤さんがおととい（２４日）公認候補として立候補を表明しました。

県３区は自民の前職を中心に前回の衆院選で協力体制にあった野党が争う構図が濃厚です。

政界を揺るがす電撃解散に、野党での新党結成の動き。

県内では、長きに渡り３つの小選挙区を独占してきた自民党は、公明党との連立を解消して迎える初めての国政選挙となります。

衆議院議員選挙はあす公示、来月８日投開票です。