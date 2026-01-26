　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　44(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5091(　　　87)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　54(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 108(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　97(　　　97)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　1972(　　1972)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　50(　　　50)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 518(　　 518)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1575(　　1289)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　20)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 862(　　 808)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4006(　　1740)
　　　　　 　 　 3月限　　　 90110(　 47516)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 5(　　　 3)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 849(　　 497)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　12(　　　 8)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2615(　　1049)
　　　　　 　 　 3月限　　　 46504(　 21314)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　21(　　　13)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 166(　　 166)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 284(　　 284)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3950(　　3950)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 9(　　　 9)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 748(　　 748)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　22(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　44(　　　44)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 558(　　 558)
　　　　　 　 　 3月限　　　 20693(　 20693)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 4(　　　 4)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

