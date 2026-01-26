主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 44( 0)
TOPIX先物 3月限 5091( 87)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 54( 0)
TOPIX先物 3月限 108( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 97( 97)
日経225ミニ 3月限 1972( 1972)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 50( 50)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 3月限 518( 518)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1575( 1289)
6月限 20( 20)
TOPIX先物 3月限 862( 808)
日経225ミニ 2月限 4006( 1740)
3月限 90110( 47516)
4月限 5( 3)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 849( 497)
6月限 12( 8)
日経225ミニ 2月限 2615( 1049)
3月限 46504( 21314)
4月限 21( 13)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 166( 166)
日経225ミニ 2月限 284( 284)
3月限 3950( 3950)
4月限 9( 9)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 748( 748)
6月限 22( 22)
TOPIX先物 3月限 44( 44)
日経225ミニ 2月限 558( 558)
3月限 20693( 20693)
4月限 4( 4)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
