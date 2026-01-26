　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1953(　　1070)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1591(　　 878)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3669(　　3597)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 458(　　 281)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2629(　　 346)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 755(　　 318)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2109(　　2109)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 577(　　 403)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6058(　　2147)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4710(　　4658)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　18(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1842(　　1365)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　34(　　　22)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 670(　　 562)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5465(　　2043)
　　　　　 　 　 3月限　　　 66717(　 33237)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　20(　　　 6)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 589(　　 343)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2453(　　1083)
　　　　　 　 　 3月限　　　 42980(　 19410)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　41(　　　23)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 517(　　 517)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4473(　　4473)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　15(　　　15)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 683(　　 683)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 580(　　 580)
　　　　　 　 　 3月限　　　 29085(　 29085)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　14(　　　14)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース