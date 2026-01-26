主要国内証券 先物取引高情報まとめ（1月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1953( 1070)
TOPIX先物 3月限 1591( 878)
日経225ミニ 3月限 3669( 3597)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 458( 281)
TOPIX先物 3月限 2629( 346)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 755( 318)
日経225ミニ 3月限 2109( 2109)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 577( 403)
TOPIX先物 3月限 6058( 2147)
日経225ミニ 3月限 4710( 4658)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 18( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1842( 1365)
6月限 34( 22)
TOPIX先物 3月限 670( 562)
日経225ミニ 2月限 5465( 2043)
3月限 66717( 33237)
4月限 20( 6)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 589( 343)
6月限 11( 11)
日経225ミニ 2月限 2453( 1083)
3月限 42980( 19410)
4月限 41( 23)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 2月限 517( 517)
3月限 4473( 4473)
4月限 15( 15)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 683( 683)
6月限 15( 15)
日経225ミニ 2月限 580( 580)
3月限 29085( 29085)
4月限 14( 14)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
