　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7570(　　7509)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　59(　　　59)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10251(　 10161)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4152(　　4152)
　　　　　 　 　 3月限　　　180755(　180755)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　44(　　　44)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3348(　　3348)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　60(　　　60)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8922(　　8922)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1607(　　1607)
　　　　　 　 　 3月限　　　 77475(　 77475)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　26(　　　26)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 179(　　 179)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 800(　　 800)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1193(　　1177)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7935(　　2777)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2336(　　2336)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 539(　　 539)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3181(　　3181)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　 169(　　 169)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8124(　　8124)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 738(　　 738)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 896(　　 896)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　2245(　　2245)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2193(　　2193)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6126(　　6126)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2319(　　2319)
　　　　　 　 　 3月限　　　 45717(　 45717)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 106(　　　97)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　67(　　　65)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 129(　　 129)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 535(　　 475)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　 772(　　 772)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 221(　　 221)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 243(　　 243)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　30(　　　30)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

