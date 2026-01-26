外国証券 先物取引高情報まとめ（1月26日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7570( 7509)
6月限 59( 59)
TOPIX先物 3月限 10251( 10161)
日経225ミニ 2月限 4152( 4152)
3月限 180755( 180755)
4月限 44( 44)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3348( 3348)
6月限 60( 60)
TOPIX先物 3月限 8922( 8922)
日経225ミニ 2月限 1607( 1607)
3月限 77475( 77475)
4月限 26( 26)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 179( 179)
日経225ミニ 3月限 800( 800)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1193( 1177)
TOPIX先物 3月限 7935( 2777)
日経225ミニ 2月限 9( 9)
3月限 2336( 2336)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 539( 539)
TOPIX先物 3月限 3181( 3181)
日経225ミニ 2月限 169( 169)
3月限 8124( 8124)
4月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 738( 738)
TOPIX先物 3月限 896( 896)
日経225ミニ 3月限 2245( 2245)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2193( 2193)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 6126( 6126)
日経225ミニ 2月限 2319( 2319)
3月限 45717( 45717)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 106( 97)
TOPIX先物 3月限 67( 65)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 129( 129)
TOPIX先物 3月限 535( 475)
日経225ミニ 3月限 772( 772)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 221( 221)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 7( 7)
TOPIX先物 3月限 243( 243)
日経225ミニ 2月限 30( 30)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
