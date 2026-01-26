　日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 17532(　 16669)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 161(　　　61)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 21400(　 20618)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 11018(　 10018)
　　　　　 　 　 3月限　　　213605(　213602)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1103(　　 103)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 10173(　　9476)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 111(　　 111)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 27004(　 24054)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　8850(　　7850)
　　　　　 　 　 3月限　　　133788(　133785)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 123(　　 123)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1314(　　 662)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1168(　　1159)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　7197(　　7197)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3380(　　2806)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7445(　　4732)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　10(　　　10)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4723(　　4683)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 3(　　　 3)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2097(　　1433)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 10646(　　8180)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11352(　 10952)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2867(　　2305)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　5235(　　5213)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 14079(　 13871)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6396(　　6040)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 207(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 14018(　 13543)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　5266(　　5266)
　　　　　 　 　 3月限　　　 66967(　 66967)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1074(　　 566)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2784(　　 740)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 4月限　　　　1000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 516(　　 338)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　2840(　　1150)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1182(　　 285)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 173(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 8(　　　 8)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1579(　　1579)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

