外国証券 先物取引高情報まとめ（1月26日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月26日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 17532( 16669)
6月限 161( 61)
TOPIX先物 3月限 21400( 20618)
6月限 2( 2)
日経225ミニ 2月限 11018( 10018)
3月限 213605( 213602)
4月限 1103( 103)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10173( 9476)
6月限 111( 111)
TOPIX先物 3月限 27004( 24054)
日経225ミニ 2月限 8850( 7850)
3月限 133788( 133785)
4月限 123( 123)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1314( 662)
TOPIX先物 3月限 1168( 1159)
日経225ミニ 3月限 7197( 7197)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3380( 2806)
TOPIX先物 3月限 7445( 4732)
日経225ミニ 2月限 10( 10)
3月限 4723( 4683)
4月限 3( 3)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2097( 1433)
6月限 200( 0)
TOPIX先物 3月限 10646( 8180)
6月限 3( 3)
日経225ミニ 2月限 57( 57)
3月限 11352( 10952)
4月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2867( 2305)
TOPIX先物 3月限 5235( 5213)
日経225ミニ 3月限 14079( 13871)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6396( 6040)
6月限 207( 7)
TOPIX先物 3月限 14018( 13543)
日経225ミニ 2月限 5266( 5266)
3月限 66967( 66967)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1074( 566)
TOPIX先物 3月限 2784( 740)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
4月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 516( 338)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 2840( 1150)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1182( 285)
TOPIX先物 3月限 173( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 20( 0)
6月限 8( 8)
TOPIX先物 3月限 1579( 1579)
日経225ミニ 2月限 57( 57)
4月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
