　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　18)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 247(　 247)
JPモルガン証券　　　　　　　　　90(　　90)
バークレイズ証券　　　　　　　　75(　　75)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　48(　　48)
ソシエテジェネラル証券　　　　　32(　　32)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　22(　　12)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　10(　　10)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 3(　　 3)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)


◯5万2250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 6(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯5万2500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 202(　　27)
ビーオブエー証券　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 177(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 161(　　61)
JPモルガン証券　　　　　　　　　20(　　20)
インタラクティブ証券　　　　　　 6(　　 6)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 104(　　 4)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万2875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万3000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　54(　　54)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　25(　　25)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　10(　　10)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 7(　　 7)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
JPモルガン証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万3125円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 8(　　 8)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)




※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース