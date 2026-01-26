「日経225オプション」2月限プット手口情報（26日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、26日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 247( 247)
JPモルガン証券 90( 90)
バークレイズ証券 75( 75)
BNPパリバ証券 48( 48)
ソシエテジェネラル証券 32( 32)
SBI証券 22( 12)
UBS証券 10( 10)
松井証券 7( 7)
安藤証券 3( 3)
インタラクティブ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
SMBC日興証券 1( 1)
◯5万2125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
松井証券 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 202( 27)
ビーオブエー証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
松井証券 5( 5)
SBI証券 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 177( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
◯5万2750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 161( 61)
JPモルガン証券 20( 20)
インタラクティブ証券 6( 6)
SBI証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 104( 4)
SMBC日興証券 1( 1)
◯5万2875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 54( 54)
モルガンMUFG証券 25( 25)
SMBC日興証券 10( 10)
ビーオブエー証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
BNPパリバ証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
JPモルガン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
野村証券 100( 0)
◯5万3125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
