●1月ラストの今週は 「寒の内」らしい寒さ続く日々

●空気乾燥も続く 火の元や健康管理など十分注意

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





放射冷却の影響が強まったことで、週明け26日(月)の朝は、秋吉台や玖珂で最低気温が氷点下6.1度まで下がるなど、県内多くの所で今シーズン一番の冷え込みを観測しました。そして朝のスタートラインが低かったこともあり、日中、日ざし十分でもまだ最高気温は多くの所で1桁止まりとなりました。





先週から続いた寒波は一区切りとなり、上空の寒気も、いったん北に退きつつある状況です。しかし今夜、気圧の谷が通過して、その後、再び気圧配置は等圧線が縦じま模様の冬型へ。今週の半ば～後半に向けて、また寒気が南下していきます。





今のところ県内は、雪がまとまって降るようなインパクトのある天気までは見込まれてはいませんが、最高気温は、まだしばらくは1桁止まりの日々。「寒の内」らしい寒さが、今月1月いっぱいか2月の初め頃にかけては、まだまだ続く見通しです。ガツンと来る寒さまではなくてもじわじわと体に堪える寒さには油断することなく、引き続き、日々、しっかり暖かな装いで、お過ごしください。



気温が低い日々に加えて空気の乾燥も続くことで、風邪を引きやすい状況も続くことになります。健康管理に十分注意しながら、1月ラストの週も駆け抜けていきましょう。





今夜～あす27日(火)夜明け前は、気圧の谷の通過でわずかに雨、雪の可能性がありますが、日中は天気回復…午後ほど日ざし十分の空模様となるでしょう。ただし寒の内らしい寒さは続きます。日中の気温は広く1桁止まりの予想です。





今週のうちは、まだ寒の内らしい寒さの日々。朝晩は氷点下、日中の気温も1桁止まりで、特に木、金、土曜日は、また寒さのレベルが増してくる心配があります。

空模様は、晴れたり曇ったり。一時的なにわか雨、雪はあっても、まとまって降ることはない、とみています。

そのぶん空気の乾燥がまだまだ長引き、火の元などには十分注意が必要です。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

