ロックバンド「LUNA SEA」のボーカル・RYUICHIこと、歌手の河村隆一（55）の公式サイトが26日に更新され、3月5日の京都公演、6日の浜松公演の開催を延期すると発表した。3月12日にLUNA SEAの振替公演が開催予定で、「喉の負担等を本人、スタッフにて慎重に検討した結果」の措置であると説明した。

公式サイトで「昨年12月23日に予定しておりましたLUNA SEA有明アリーナ公演の振替公演が3月12日(木)に有明アリーナにて決定し発表となりました。それに伴い、LUNA SEA振替公演及び、そのリハーサル期間を含めた喉の負担等を本人、スタッフにて慎重に検討した結果、万全の状態にてノーマイク公演を実施したいという河村隆一本人の強い希望もあり、誠に申し訳ございませんが、3月5日(木)京都、3月6日(金)浜松にて開催を予定しておりました「Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025-2026 Phase.04」は、やむを得ず開催を延期、振替とさせていただく判断をさせていただきました」と発表した。

これにより、3月5日の京都公演は4月24日に、同6日の浜松公演は4月23日に開催日を変更すると伝え、来場できない場合にはチケットの払い戻し対応を行うことも報告した。

LUNA SEAを巡っては、ギタリスト・SUGIZO（56）が昨年12月に交通事故で負傷。これにより、12月23日に行われる予定だった有明アリーナ公演は延期となっていた。