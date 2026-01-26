先週末にかけて石川県内にも大雪をもたらした今季最長の寒波。大雪のピークは過ぎたとみられますが、29日からは再び警報級の大雪となる恐れがあります。



26日、金沢市内の雪捨て場では…



平本 駿介 記者：

「正午過ぎの金沢市です。先日から降り続いた雪の影響で、多くのトラックが雪を捨てるため順番待ちをしています。こちらの排雪場では、雪が山のように積み上がっています」





25日は、金沢市で午前6時までの6時間に、観測史上最大となる37センチの降雪をもたらすなど、今季最長となった寒波。

大雪のピークは過ぎましたが、午後5時の積雪は金沢で52センチ、珠洲で31センチなどと、街なかには未だに多くの雪が積もったままです。



住民も、車を出すだけで一苦労。



住民は：

「一番ひどいときよりかは楽と考えていましたけど、疲れましたよ」



なぜこれほどの大雪となったのか…



その原因の1つとして考えられているのが、偏西風を境に北側にある強い寒気です。

ウェザーニューズでは、偏西風が蛇行したことによって、強い寒気が日本列島を覆い、寒波が居座り続けたことが原因とみています。



この雪の影響で、NEXCO中日本では27日、北陸道の金沢西ICから金沢東ICの下り線で、除雪のための通行止めを予定しています。

気象台によりますと、雪は一旦小康状態となりますが、雪解けによる土砂崩れや落雪に注意が必要です。



また、29日からは再び警報級の大雪になる恐れがあるとして、注意・警戒を呼びかけています。