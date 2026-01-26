26日に開会した石川県議会に提出された新年度当初予算案。農業従事者の支援や街なかの再整備に向けた予算が盛り込まれています。



26日に開会した石川県議会。



まず議題に上がったのは…



石川県・馳 浩 知事：

「食料品、資材などの価格は高騰し、暮らしや地域経済への影響が続く中、物価高への対応は喫緊の課題」



物価高、中でも食料品の価格につながる農業従事者への支援です。

石川県は農業従事者への支援として、近年頻発する自然災害に備えるための設備導入費用を、最大で600万円補助。





真夏の高温や水害などによる生産量の減少や品質の低下を防ぎ、農業従事者の収益増加を目指すとともに、食料品の価格高騰の防止を図ります。石川県・馳 浩 知事：「必要な技術的な指導、研修、必要な種苗の確保、農機具の確保などですね。こういった総体的な経営支援、こういったことに力を尽くしてまいりたいと」その他、金沢市の街なかの再整備も前進します。金沢市中心部の石川県社会福祉会館と旧県立図書館は、それぞれ移転解体される方針となっています。その跡地で、周辺施設との回遊性を高めた「憩いの広場」を整備するとしました。

先行して旧県立図書館の解体を行い、一帯を緑地化することで石川県や金沢市のイベントなどに活用してくとしています。



石川県・馳 浩 知事：

「兼六園周辺文化ゾーンという位置づけというものを、重視したいと思っています。避難場所としての設えも踏まえた、文化ゾーンとして整備をしていく方針が必要ではないかと」



旧県立図書館跡地部分の緑地については、2029年度からの供用開始を目指すとしています。



また、石川県羽咋市で予定されているトキの放鳥について、県は実施日を5月31日にするとしました。

