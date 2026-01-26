“軽トラ女子”グラドル27歳・三田悠貴、タイトなトップス姿が「スタイル抜群」 運転姿も「美しすぎ」
グラビアアイドルの三田悠貴が、26日までにインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を公開すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】“軽トラ女子”グラドル27歳が「スタイル抜群」 “大胆な”水着グラビアも（14枚）
普段からSNSにて水着姿でのグラビアショットなどを公開している三田。今回は「今年1発目のトラックロケスタート 走るよ〜いってきます!!」と、タイトなトップス姿で運転をする様子などを投稿。ファンからは「美しすぎ」「スタイル抜群」といった反響が寄せられている。
現在、バラエティ番組『道との遭遇』（CBCテレビ／毎週火曜日23時56分）のコーナーに出演している三田は、1998年5月7日生まれの27歳。岐阜県出身で身長は156cm。2023年グラビアデビューし、同年11月に公式ファンクラブ「三田部」を開設。軽トラックをこよなく愛する“軽トラ女子”としても話題を呼んでおり、昨年8月29日にはDVD『ミルキーグラマー』を発売している。
引用：「三田悠貴」インスタグラム（@mitachan_y）
