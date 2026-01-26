スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターをモチーフにしたランチグッズおよび衛生用品が登場！

スケーターが、「ジュディ」や「ニック」たちをポップなワッペン風のアートで表現した、鮮やかなカラーリングのアイテムをラインナップ。

毎日のランチタイムが楽しくなるデザインと、使いやすさにこだわった機能性を兼ね備えたグッズを紹介します。

スケーター ディズニー『ズートピア』ランチグッズ

販売場所：スケーター公式オンラインショップなど

スケーターから、作中の人気キャラクターである「ジュディ」や「ニック」たちを、ポップなワッペン（バッジ）風のアートで表現した新デザインのシリーズが登場しました。

「WELCOME TO ZOOTOPIA」や「BUNNY BEST FRIEND」などの英字ロゴと、デフォルメされたキャラクターたちを組み合わせた「ワッペン」デザインを採用しています。

グリーンやレッドを基調とした鮮やかな色合いが、ランチタイムを明るく彩ります。

お弁当箱や箸箱セットなどのランチグッズは、食器洗い乾燥機にも対応しているため、毎日のお手入れが簡単です（※一部商品を除く）。

食洗機対応 音の鳴らない箸・箸箱セット

価格：880円(税込)

箸の長さ：18cm

防音クッション付きで、持ち運びの際に箸が箱の中でカチャカチャと鳴らない設計の箸・箸箱セット。

食洗機に対応しています。

食洗機対応 ふわっと弁当箱

価格：1,760円(税込)

容量：530ml

サイズ：186×108×62mm

フタがドーム型になっており、おかずをふんわりと盛り付けられるため、見た目の美味しさもキープします。

高い仕切り付きで、おかずが片寄りにくい構造です。

ラク軽弁当箱(M)

価格：1,375円(税込)

容量：550ml

サイズ：159×126×64mm

軽量で扱いやすく、お弁当箱としてはもちろん、食材の保存容器としても便利なアイテム。

フタをしたまま冷凍保存が可能で、フタを外せば電子レンジ加熱もできます。

食洗機に対応しています。

行楽ランチケースS

価格：1,100円(税込)

容量：320ml

サイズ：78×114×59mm

小分けに便利なSサイズのランチケース。

デザートやフルーツ入れとしても最適なサイズ感です。

行楽ランチケースM

価格：1,595円(税込)

容量：700ml

サイズ：114×160×59mm

たっぷり入るMサイズのランチケース。

ピクニックやイベント時のランチボックスとして活躍します。

クリア子ども歯ブラシ3P(園児用)

価格：682円(税込)

サイズ：約145mm

クリアハンドルが可愛い、お得な3本セット。

ヘッドがコンパクトで、奥まで磨きやすい設計になっています。

ドーム型のフタでおかずが潰れにくい「ふわっと弁当箱」や、保存容器としても活躍する軽量な「ラク軽弁当箱」など、ライフスタイルに合わせた形状を展開。

スケーター ディズニー映画『ズートピア』ランチグッズの紹介でした。

スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

