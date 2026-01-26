ポップなワッペン風のアートがかわいい！スケーター ディズニー『ズートピア』ランチグッズ
スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』のキャラクターをモチーフにしたランチグッズおよび衛生用品が登場！
スケーターが、「ジュディ」や「ニック」たちをポップなワッペン風のアートで表現した、鮮やかなカラーリングのアイテムをラインナップ。
毎日のランチタイムが楽しくなるデザインと、使いやすさにこだわった機能性を兼ね備えたグッズを紹介します。
スケーター ディズニー『ズートピア』ランチグッズ
販売場所：スケーター公式オンラインショップなど
スケーターから、作中の人気キャラクターである「ジュディ」や「ニック」たちを、ポップなワッペン（バッジ）風のアートで表現した新デザインのシリーズが登場しました。
「WELCOME TO ZOOTOPIA」や「BUNNY BEST FRIEND」などの英字ロゴと、デフォルメされたキャラクターたちを組み合わせた「ワッペン」デザインを採用しています。
グリーンやレッドを基調とした鮮やかな色合いが、ランチタイムを明るく彩ります。
お弁当箱や箸箱セットなどのランチグッズは、食器洗い乾燥機にも対応しているため、毎日のお手入れが簡単です（※一部商品を除く）。
食洗機対応 音の鳴らない箸・箸箱セット
価格：880円(税込)
箸の長さ：18cm
防音クッション付きで、持ち運びの際に箸が箱の中でカチャカチャと鳴らない設計の箸・箸箱セット。
食洗機に対応しています。
食洗機対応 ふわっと弁当箱
価格：1,760円(税込)
容量：530ml
サイズ：186×108×62mm
フタがドーム型になっており、おかずをふんわりと盛り付けられるため、見た目の美味しさもキープします。
高い仕切り付きで、おかずが片寄りにくい構造です。
ラク軽弁当箱(M)
価格：1,375円(税込)
容量：550ml
サイズ：159×126×64mm
軽量で扱いやすく、お弁当箱としてはもちろん、食材の保存容器としても便利なアイテム。
フタをしたまま冷凍保存が可能で、フタを外せば電子レンジ加熱もできます。
食洗機に対応しています。
行楽ランチケースS
価格：1,100円(税込)
容量：320ml
サイズ：78×114×59mm
小分けに便利なSサイズのランチケース。
デザートやフルーツ入れとしても最適なサイズ感です。
行楽ランチケースM
価格：1,595円(税込)
容量：700ml
サイズ：114×160×59mm
たっぷり入るMサイズのランチケース。
ピクニックやイベント時のランチボックスとして活躍します。
クリア子ども歯ブラシ3P(園児用)
価格：682円(税込)
サイズ：約145mm
クリアハンドルが可愛い、お得な3本セット。
ヘッドがコンパクトで、奥まで磨きやすい設計になっています。
ドーム型のフタでおかずが潰れにくい「ふわっと弁当箱」や、保存容器としても活躍する軽量な「ラク軽弁当箱」など、ライフスタイルに合わせた形状を展開。
スケーター ディズニー映画『ズートピア』ランチグッズの紹介でした。
スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。
(C) Disney
