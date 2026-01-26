ºÆÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¡ª¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî³«»Ï
Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Ë¤Æ¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Äµì±Ç²è´Û¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¸²½»ÜÀß¡Ö¾åÅÚ(¤¢¤²¤Ä¤Á)¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×
¤³¤Î¡Ö¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ë¤Æ¡¢»ÔÌ±¶¨»¿¼Ô¤òÊç¤ë´ë²è¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¡Ö¾åÅÚ¥·¥Í¥ÞºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÀ©ºî¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×
»ÜÀßÌ¾¡§¾åÅÚ(¤¢¤²¤Ä¤Á)¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à
½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÂç¼ê4ÃúÌÜ10-12(¾¾ËÜ¾ë¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬)
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10¡§00-17¡§00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://retro-agetsuchi.com/
¸ø¼°X (µìTwitter)¡§https://x.com/a_cinema_museum
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/agetsuchi_cinema_museum/
¡Ö¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î´ë²è¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù»ÔÌ±¤´¶¨»¿¼ÔÊç½¸´ë²è¡×¤Ë¤Æ¶¨»¿¤òÊç½¸¡£
2¤Ä¤Î¶¨»¿¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¬Äê¤Î¸ý¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤¬À©ºî¤ò¼õÂ÷¤·¡¢´ë²è¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¡Ö¾åÅÚ¥·¥Í¥ÞºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÀ©ºî¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹
À©ºî¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¶¨»¿¼Ô¤ò¡ÖÅö´Û¤òºÆÀ¸¤¹¤ëÊª¸ì¤Î½Ð±é¼Ô¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢Ì¾Á°¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÌ¤Íè¤ò¤È¤â¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡Ö½Ð±é¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò»Ä¤¹¡¢ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÖÎé¤È¤·¤¿´ë²è¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î´ë²è¤Î¼ç»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¶¨»¿¼Ô¤è¤ê¡¢²¼µ¸ý¿ô¤Î¶¨»¿¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
A¥³¡¼¥¹(1¸ý 3Ëü±ß) 3¸ý ·×60,000±ßB¥³¡¼¥¹(1¸ý 3Àé±ß) 42¸ý ·×126,000±ß
»ÔÌ±¶¨»¿¶â Áí·×¡§186,000±ß
´°À®¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢´ÛÆâ·Ç¼¨¤ä¹Êó³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÁÛ¤¤¤ÈÊâ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤ä³¨¥³¥ó¥Æ¤ÎÆâÍÆ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¤´¶¨»¿¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ª¤è¤ÓÅö´Û¸ø¼°HP¤äSNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤â°ìÌòÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù»ÔÌ±¤´¶¨»¿¼ÔÊç½¸´ë²è
¡Ö¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¡Êµì¾¾ËÜÅÅµ¤´Û¡Ë¡×¡Ê2016Ç¯¾¾ËÜ»Ô¶áÂå°ä»ºÇ§ÄêÅÐÏ¿¡Ë¤ÎºÆÀ¸»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë²è¡£
·úÊª¤Î½¤Á¶ÈñÍÑ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢³«´ÛÅö»þ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤¹¥Õ¥¡¥µ¡¼¥É½¤Éü»ñ¶â¤òÊç¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êÄê¤ÎÊç½¸¸ý¿ô¤¬½¸¤Þ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢1Ëç¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬À©ºî¡¦°õºþ¤µ¤ì¡¢´ÛÆâ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶¨»¿¶â¡§30,000±ß¡Ê3¸ý¡Ë
ÊÖÎéÆâÍÆ¡§
¡¼ç±éÏÈ¤Ø¤Î·Ç¼¨(¥í¥´·ÇºÜ²Ä)
¢ËÜ´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³¨¥³¥ó¥Æ 1ºý
£ÆüËÜ¥ì¥È¥í¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É 10¥»¥Ã¥È¡Ú B¥³¡¼¥¹ ¡Û
¶¨»¿¶â¡§3,000±ß¡Ê42¸ý¡Ë
ÊÖÎéÆâÍÆ¡§
¡½Ð±é¼ÔÏÈ¤Ø¤Î·Ç¼¨(Ê¸»ú¤Î¤ß)
¢ËÜ´ÛºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³¨¥³¥ó¥Æ 1ºý
£ÆüËÜ¥ì¥È¥í¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É 1¥»¥Ã¥È¿½¹þÊýË¡ËÜ´ÛÍè´Û¤Î¾å¡¢½êÄê¤Î¿½¹þÍÑ»æ¤Ë¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¶¨»¿¶âÊç½¸¼õÉÕ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¿½¤·¹þ¤ß
·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ö¤¢¤²¤Ä¤Á¥·¥Í¥Þ¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¶æ³ÚÉô¡×
¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¡¢ÇîÊª´Û¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖºÆÀ¸Êª¸ì¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢²ñ°÷À©ÅÙ¡Ö¤¢¤²¤Ä¤Á¥·¥Í¥Þ¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥º¶æ³ÚÉô¡×¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ°÷À©ÅÙ¤Ç¤Ï¡¢Åö´Û¤Î±¿±Ä¤äÊÝÂ¸³èÆ°¤òÄÌÇ¯¤Ç»Ù±ç¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤äÆÃÅµ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¤´Æþ²ñ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«ºÅÃæ
²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÆþ²ñÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼²ñ°÷¡Ê´ü´ÖÃæ¤ÎÆþ²ñ¼ÔÍÍÁ´°÷¡Ë¡§¿ôÆÈÀéÂå»æ ¤¤¤º¤ì¤«2Ëç»¿½õ²ñ°÷¡ÊÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡Ë¡§Åö´Û¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î±Ç²èÁ°Çä·ô ¤¤¤º¤ì¤«2Ëç
¢¨»¿½õ²ñ°÷ÆÃÅµ¤Î±Ç²èÁ°Çä·ô¤Ï¡Ö·à¾ìÈÇ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥³¥¹¥â¥¹ (2001Ç¯)¡×¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯III ¡Ê2001Ç¯)¡×¡Ö¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹ ¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º (2003Ç¯)¡×¤Ê¤É10¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
Æþ²ñÊýË¡
Æþ²ñ¤ÏºÇÃ»1Ê¬¤Ç´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£STEP 01¡§Æþ²ñ¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÉ¬Í×»ö¹à¤òÆþÎÏSTEP 02¡§²ñ°÷¾Ú°ú´¹·ô¤¬¥á¡¼¥ë¤ÇÆÏ¤¯STEP 03¡§Åö´Û¤Ç°ú´¹²èÌÌ or °ú´¹·ô¤ò¤ß¤»¤ë¡Ê»¿½õ²ñ°÷¤ÏÇ¯²ñÈñ¤òÇ¼Æþ¡ËSTEP 04¡§²ñ°÷¾Ú¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤ÆÆþ²ñ´°Î»
¶¨»¿¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢100Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä±Ç²è´Û¤ÎºÆÀ¸¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÖºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¶¨»¿¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A. ¡Ö¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ËÍè´Û¤·¡¢½êÄê¤Î¿½¹þÍÑ»æ¤Ç¿½¤·¹þ¤à¤«¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¶¨»¿¶âÊç½¸¼õÉÕ¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¿½¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q. ²ñ°÷À©ÅÙ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
A. Ç¯²ñÈñÌµÎÁ¤Î¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼²ñ°÷¡×¤È¡¢Ç¯²ñÈñ6,000±ß¤Ç¤è¤ê¼ê¸ü¤¤ÆÃÅµ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡Ö»¿½õ²ñ°÷¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ºÆÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ»Ä¤¹¡ª¾åÅÚ¥·¥Í¥Þ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ºÆÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ý¥¹¥¿¡¼À©ºî³«»Ï appeared first on Dtimes.