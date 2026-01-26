米国のミニカーメーカーSunrich Toys ＆ Hobbyが展開する1/64スケール・ブランド「MINI GT」。

新旧のスポーツカー、さらに1970年代のクラシックF1から最新のチューニングカーまで、幅広い車種を題材に展開しているブランドです。

そんな「MINI GT」の新作として「1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」が発売されます。

サンリッチジャパン「1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」

価格：3,520円(税込)

発売日：2026年1月28日(水)

品番：MGT00951-BL

サイズ：パッケージサイズ 約 W140 x D50 x H195 (mm)

素材：亜鉛合金

販売場所：サンリッチジャパン通販サイト

権利表記：(C)カラー

日本発祥のモータースポーツ「D1 GRAND PRIX(ディーワン・グランプリ／以下D1 GP)」で活躍した人気のマシーン「Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」が、全長約7センチの1/64スケールミニカーになって登場します。

D1 GPとは、純粋に速度やタイムを競う一般的なモータースポーツとは異なり、ドリフトの“カッコよさ”を争う競技です。

ドリフト走行の技術、見た目の迫力や芸術性なども点数化されるのが特徴です。

競技は技術の正確さを競う「SOLO RUN」と呼ばれる単独競技と、「BATTLE RUN」と呼ばれる1対1で接近度を争うトーナメント競技のふたつを組み合わせて勝敗を決めます。

街中でよく見かけるクルマが鮮やかなグラフィックを纏って派手なドリフト走行を披露するエンターテイメント性の高さから、日本国内のみならず世界的な人気を誇っています。

今回ミニカーになったのは、トヨタの誇るスポーツカー、GRスープラをベースにした一台。

「エヴァンゲリオンレーシング」と「横浜トヨペット SAILUN 俺だっ」チームとのタッグにより、ベテラン・ドリフターとして知られる畑中真吾選手が2021年シーズンに駆った個体です。

実車は人気エアロブランド「KHUL」仕様の大きく張り出した前後フェンダー、独特のエアロ形状、さらにスパルタンな室内が特徴。

人気アニメ「エヴァンゲリオン」の初号機カラーをイメージしたカラーリングなど、D1マシーンならではの迫力にあふれた姿が、ディテールに至るまでリアルに再現されています。

ボンネットやルーフに施された複雑なグラフィックも忠実に再現されています。

ミニカー・コレクターはもちろん、モータースポーツ・ファン、アニメ好きにも見逃せない注目の1台です。

D1 GPで活躍したエヴァンゲリオンレーシング仕様のGRスープラを細部まで再現したミニカー。

サンリッチジャパン「1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「エヴァンゲリオン」の初号機カラー！サンリッチジャパン「1/64 Toyota GR スープラ KUHL 2021 D1GP EVANGELION RACING」 appeared first on Dtimes.