ワニプロが、noteの人気連載『私の教育答え合わせ』にて、元・経済産業省官僚 宇佐美 典也氏の東大合格までの軌跡を公開します。

2026年1月27日(火)より、宇佐美 典也氏が知られざる東大合格までの軌跡を独占寄稿した記事が楽しめます☆

ワニプロ note連載『私の教育答え合わせ』

記事公開日： 2026年1月27日(火)公開

掲載媒体 ： note『私の教育答え合わせ』

掲載URL ： https://note.com/karashikashi

『私の教育答え合わせ』は、子育てに「正解」を求める保護者世代に向けたシリーズ企画です。

80名以上の難関大学合格者が、自身の教育過程を振り返り、学力がどのように形成されたのかを分析・検証します。

両親と兄が京都大学卒という家庭に育ちながら、自身は勉強に苦しんだ企画者の経験から、「どうすれば、無理なく“賢さ”は育つのか？」という問いを起点に立ち上げられました。

宇佐美 典也氏の「意外な答え合わせ」

今回公開される記事では、宇佐美 典也氏の東大合格までの軌跡を独占寄稿。

華麗な経歴とクレバーな語り口からは見えてこない、泥臭くも人間味あふれる「逆転の教育史」が明かされます。

これまでの公的なプロフィールからは想像できない、人間味あふれるエピソードが初公開されます。

明かされるエピソード

小学校受験は全敗 ：輝かしいキャリアのスタートは「挫折」からだった。中学受験の奇妙な結末：父と同じ名門校に落ちるも、なぜか父は大喜び。東大を目指した動機 ：社会貢献ではなく「好きな子」がきっかけだった。恩師の裏切り発言 ：恩師に「お前が東大に受かったら頭を剃る」と言われ発奮

元・経済産業省官僚 宇佐美 典也氏の、挫折や意外な動機など人間味あふれる「逆転の教育史」が語られる記事です☆

ワニプロ note連載『私の教育答え合わせ』の紹介でした。

ワニプロ note連載『私の教育答え合わせ』のよくある質問

Q. 『私の教育答え合わせ』はどこで読めますか？

A. noteのプラットフォームで読むことができます。

掲載URLは「https://note.com/karashikashi」です。

Q. 宇佐美 典也氏の記事はいつから公開されますか？

A. 2026年1月27日(火)から公開されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 元経産省官僚の意外な過去を公開！ワニプロ note連載『私の教育答え合わせ』 appeared first on Dtimes.