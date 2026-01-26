保護者が気になるのは髪型と口臭！SHIKIEN「子供の身だしなみケア」意識調査

舌ブラシを製造・販売するSHIKIENが、全国の小学校低学年の子どもを持つ保護者720名を対象に「子供の身だしなみケア」に関する意識調査を実施しました。

今回は、その調査結果と、お子さまのオーラルケアにおすすめのSHIKIENの舌ブラシを紹介します☆

SHIKIEN「子供の身だしなみケア」意識調査

新入学や進級を控え、子どもたちが新たな出会いに期待を膨らませる季節。

本格的な集団生活が始まる中で、身だしなみは円滑な人間関係を築く上で大切な要素のひとつです。

SHIKIENでは、話題の「オーラルフレイル」を中心に、口腔ケアに関する様々な情報提供や啓発活動を行っています。

今回は、小学校低学年の子どもを持つ保護者を対象に実施された「子供の身だしなみケア」についての意識調査の結果を紹介します。

アンケート調査概要

調査主体：SHIKIEN 広報事務局調査主題：小学校低学年の保護者向け「子供の身だしなみ」に関するアンケート調査時期：2026年1月調査対象：日本国内の小学校低学年の子供を持つ保護者 合計 720名 (30代 300名、40代 360名、50代 60名)調査方法：インターネット調査

Q1：入学・進級のタイミングで、お子さんの「身だしなみ」について、特に気になることは何ですか？(複数回答可)

最も気になることとして挙げられたのは「髪型や寝ぐせ」で、次いで「口元(歯の汚れ・口臭など)」が2番目という結果になりました。

いずれも身体に関するもので、保護者がすぐに気づきやすく、ケアもしやすいテーマです。

Q2：これまでに、お子さんの口臭が気になったことはありますか？

最も多かった回答は「たまにある」が42.5％でした。

次いで「ほとんどない」が24.6％でしたが、「よくある」も16.4％あり、合計すると58.9％、つまり約6割の保護者が子どもの口臭が気になった経験があると回答しています。

Q3、お子さんの口臭対策として、現在行っていることはありますか？(複数回答可)

Q2で、約6割近くの保護者がお子さんの口臭が気になることがある、と答えていますが、実際にケアをしている、それも歯磨きを丁寧に行っている、仕上げ磨きをしているという方は約5割です。

対処方法としてのマウスウオッシュなど口臭ケア用品を使用している人もいますが、口臭の原因である“舌の汚れ”をケアしている人はまだ11.9％とそれほど多くはありません。

Q4：子どもの口臭の原因のひとつに、「舌の汚れ」が関係していることをご存じでしたか？

口臭の原因のひとつが「舌の汚れ」であるということは、口腔衛生の専門家が常に説いていることであり近年では、歯医者さんや歯科衛生士の方々も「舌のケア」を推奨されることが多くなり、大人では舌ブラシを使った舌のケアをする人が5割近くいます。(SHIKIEN調べ)しかし、子どもの場合はもちろん知りえません。

保護者が気づいてあげなければならないのですが、現状では、3割以上もの人が知らなかった、と答えています。

Q5：今後、お子さんの口臭対策として取り入れてみたいケアはありますか？(複数回答可)

保護者の方が、お子さんの口臭対策として取り入れたいと考えているケアで、最も多かったのがより丁寧な歯磨きと、仕上げ磨きの見直しですが、3番目の「舌ブラシによる舌ケア」も、3割以上の方が選んでいました。

＜まとめ＞

本調査により、小学校低学年のお子さんを持つ保護者が、新生活の身だしなみとして「髪型」に次いで「口元」を重視している実態が明らかになりました。

約6割が子どもの口臭を気にした経験がある一方、対策は歯磨きに偏り、口臭原因の一つである「舌の汚れ」へのケアは十分に認知されていません。

実際、舌汚れと口臭の関係を知らない保護者も3割を超えています。

しかし今後取り入れたいケアとして「舌ケア」を挙げる声も増えており、正しい知識提供へのニーズは高いといえるでしょう。

新たな人間関係が始まる入学期だからこそ、口元の清潔感を支えるオーラルケア習慣が、子どもの自信と笑顔を育む第一歩、となるのではないでしょうか？

(製品紹介)

お子さまの舌磨きにはSHIKIENの子ども用舌ブラシを！

＜舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids＞

全2色 希望小売価格 各638円(税込)

ハンドル部に柔らかな樹脂素材を使用しており、お子様でも安心安全に使用できます。W-1シリーズ中でも舌に優しく舌触りが気持ち良い舌ブラシです。フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids

＜舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM」＞

全4色 希望小売価格 各638円(税込)

大人用の舌ブラシです。特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本！フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み舌苔を絡め取ります。

大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM

※SHIKIENの全商品に関しましては、以下「SHIKIENオンラインショップ」にてご確認ください。

URL： https://store.w-1-shikien.co.jp/

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 保護者が気になるのは髪型と口臭！SHIKIEN「子供の身だしなみケア」意識調査 appeared first on Dtimes.