ソフトバンク・近藤健介外野手（32）が、杉谷拳士氏（34）のYouTube「熱スギヤch」に出演。自身の徳之島自主トレに今年初参加したヤクルトの7年目野手に驚きの声を上げた。

今年から自主トレに初参加している武岡龍世内野手（24）について、近藤は「ユニホーム着ていたら細いイメージあったんで、いざあいさつ着たら“デカ”って思った」と、肩や胸の筋肉が張った体の大きさに驚かされたという。

体格だけではない。「スイングもめっちゃいいんすよ」と称賛した。

プロ6年目の昨季は激しいポジション争いもあり、47試合の出場でバットは打率・183と低迷した。

レギュラー奪取には打撃向上が不可避だが、近藤との出会いが武岡を変えるかもしれない。

近藤も「ちょっとだけアドバイスしたらガラっと変わった。クセがなくて、（今では）教えることないじゃんって思った」と、太鼓判を押した。

ただ、「ここ（徳之島）でやって（完成しても）、それがゲームのどこかでズレれて来る。（そのとき対応できる）引き出しを増やせればいいと思う」と、今後の対応策にも言及した。