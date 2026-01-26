2025年度JRA賞授賞式が26日、都内のホテルで行われた。驚異の世界レコードで決着した昨年のジャパンカップを制したフランス調教馬カランダガン（セン5＝仏グラファール）は特別賞を受賞した。

来日した馬主アガ・カーン・スタッズのザラ・アガ・カーン王女は「大変な名誉と考えております。カランダガンの陣営、関係者、全員そろってうれしく思っており、同時に誇りに思っています。非常に光栄です。ジャパンカップも、その前走、前々走も勝利することができて、この馬がいかに優秀か証明することができたと思います。改めて血統を再評価し、カランダガンの将来を考えていきたい。私の亡き父も大変誇りに思っていると思います。日本のファンにカランダガンがいかに好かれているのか、その気持ちも大変うれしく思います。日本に来て参戦できたことは極めて大きな意味を持つことだと思う」と話した。

また、管理するグラファール師と鞍上のバルザローナがビデオメッセージで登場。ジャパンCで手綱を取ったバルザローナは「このチームの一員であること、そして彼の主戦騎手であることを非常に光栄に感じいます。ヨーロッパでもその素晴らしい走りで最強を証明していたが、ジャパンカップへの参戦で彼がいかに優れた馬であるかを改めて証明できました」と満足そうに語った。