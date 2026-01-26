橋本環奈、“親友”とのクールな3ショットに反響「マジかっこいいわ」「特攻服お似合い」 内田理央＆平祐奈と月9ドラマ『ヤンドク！』でマブダチ演じる
俳優の橋本環奈が26日、主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00）の公式SNSに登場。作中で親友を演じる内田理央、平祐奈との“ヤンキー姿”のオフショットが公開された。
【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット
本作は、バリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
投稿では「マブダチ3人のオフショット それぞれに似合う特攻服姿＆何と書いてあるかにも注目です」と紹介し、三者三様の特攻服をまとった橋本、内田（城島麗奈役）、平（堀田真理愛役）がクールな表情で決めた3ショット写真を披露した。
コメント欄には「マジかっこいいわ」「惚れてまうやん」「この人選すばらしいですね」「特攻服お似合い」「毎回楽しんで見てます」などと、さまざまな反響が寄せられている。
