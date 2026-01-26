アランマーレ今季ホーム最終戦 前向きに、一丸に戦うも…プレミアへの自動昇格の可能性消滅 秋田
女子バスケットボールWリーグ2部・フューチャーのアランマーレ秋田です。
1部・プレミアリーグへの自動昇格に向けて、25日、三種町で今シーズンのホーム最終戦に臨みました。
25日、三種町で行われたアランマーレ秋田のホーム最終戦。
「外は凍えるような寒さですが、ブースターの気合は十分です。開場10分ほど前ですが、すでに多くの人が列を作っています」
今シーズンのホームゲームでは最多の1,035人が駆けつけました。
2部制のWリーグ、2部のフューチャーで戦うアランマーレ秋田は、試合前の時点で15勝6敗、昨シーズンの成績、5位を上回る7チーム中3位につけていました。
1部、プレミアへ自動昇格できるのは1位のみ。
そのためにはこの日の勝利が絶対条件です。
ブースター
「何より選手だったり応援しているシップメイトの皆さんが笑顔でいられるのが一番うれしいので、それに向かってみんなで頑張っていければなと思っています」
ブースター
「プレミアに上がれるかどうかの大事な試合なので、きょうは何とか勝ってもらいたいと思っています」
大きな飛躍を見せるチームをまとめ上げているのが、大仙市出身の髙橋悠佳主将です。
常に明るく、"前向きな雰囲気"を作って悲願のプレミア昇格を目指します。
オレンジのアランマーレは、リーグ首位の日立ハイテククーガーズと対戦しました。
立ち上がりからリードを許しながらも、要所で得点し食らいつきます。
続く第2クオーターはディフェンスでプレッシャーをかけられると、約5分間得点を奪えず、この試合初めて点差を2桁に広げられました。
苦しいときでも"前向き"に。
流れを変えようと奮闘しますが、立ちはだかる緑の壁。
その壁を越えて輝くために、再び一丸となって戦いました。
ゴール下への果敢なアタックに。
ディフェンスでは体を張ってボールを奪い、攻撃につなげました。
一時、3点差まで追い上げます。
しかし、強固なディフェンスを継続することができず、最終第4クオーターで20点以上の差をつけられ敗戦。
プレミアリーグへの自動昇格の可能性がなくなりました。
髙橋悠佳主将
「本当に勝ちたかったこの2日間でした、個人としても不甲斐ない姿で申し訳なかったです。ラスト2試合、このチームで全員でもう一度頑張ってしっかり2勝して帰ってきたいと思います。たくさんの応援、寒い中会場に足をお運びいただいて本当にありがとうございました」
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
アランマーレ、今シーズンは残り2試合です。
次の土日、アウェー・兵庫でリーグ5位のSMBC東京ソルーアと対戦します。
まだ1部、プレミアへの昇格の可能性は残っていて、2勝した上でさらに他のチームの結果によっては入れ替え戦に出場できます。
秋田からも熱いエールを送っていきましょう。