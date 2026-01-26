北秋田市出身、大相撲の押尾川親方が、秋田市の障害者支援施設を訪れました。



相撲ファンが多いというこちらの施設。利用者から質問が相次ぎ楽しく交流しました。



北秋田市出身、現役時代は豪風として活躍した押尾川親方。



26日訪れたのは、秋田市の障害者支援施設秋田ワークセンターです。



職員

「親方の恋バナを…」

押尾川親方

「恋バナ？！いつからの？恋バナですか！」





夕食の際、テレビで大相撲を見ていたということで親方の登場に大興奮です。25日、初場所を終えたばかりの押尾川親方に質問が相次ぎました。利用者「好きな食べ物はなんですかという質問でございます」親方「好きな食べ物は…白い、米ですね。あははは」利用者「生まれ変わったら入門したいです。」親方「お待ちしています。また会いましょう。」親方「まさかこんなに盛り上がると思ってませんでしたし、あの～結構みんな鋭い質問もしてくれたり、きのうまで初場所だったんですけれども自分もなんかあの目が覚めました」相撲ファンの利用者「表情とかからして穏やかで今回明るい部分が見えて本当に楽しかったですね」「質問の答えの中で、自然とそういう食事とかぶつかり合いの稽古。ついていけるようになったって言ってましたので、やっぱりそういうマインドみたいなのを大事にしていきたいなと」約1時間、利用者と触れ合った押尾川親方。今後は部屋の力士も一緒に県内の施設などを訪れ、県民と交流を深めていきたいと話していました。