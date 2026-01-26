衆院選を巡り、公明党秋田県本部は、中道改革連合の秋田1区と2区の立候補予定者を全面的に支援する方針を発表しました。



中道の候補者予定者がいない秋田3区については自主投票にする方針です。



公明党秋田県本部の松田豊臣代表は、立憲民主党秋田県連の薄井司代表などと記者会見を開き、衆院選の選挙協力の方針を発表しました。



公明党秋田県本部 松田豊臣代表

「新党中道改革連合の公認候補者の議席獲得に向けて総力を結集し全面的に支援をしていきます」





公明党秋田県本部は立憲民主党秋田県連と、街頭演説や事務作業などで協力して、秋田1区では早川氏を、2区では緑川氏を全面的に支援する方針です。中道の立候補予定者がいない3区は自主投票にしました。松田豊臣代表「これまで26年間自民党さんと一緒に政権を担ってきたわけですけども、今回その政治とカネの問題という大きな課題。これをしっかりと終止符を打たなければいけない」立憲秋田県連 薄井司代表「中道改革連合は生活者ファースト、生活者のみなさんの目線に立った視線でこれから選挙運動してまいります」松田代表は、立憲民主党との選挙協力について「支持者たちからは当初戸惑いや不安の声もあったが説明でほぼ理解を得られた」と述べました。秋田県本部の方針通りに公明党支持層の投票が行われるかどうかも今回の衆院選の焦点の一つとなります。