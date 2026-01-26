27日公示される衆議院選挙に向けて県選挙管理委員会が投票用紙の発送や、立候補受け付けのリハーサルを行いました。



県内3つの選挙区には合わせて10人が立候補する予定で、6人が出馬を表明している1区と一騎打ちの見込みの2区、3区は対照的な構図になります。



県庁では27日朝、県選挙管理委員会の職員が、衆議院選挙の投票用紙などが入った段ボール256箱をトラックに積み込みました。





県選挙管理委員会によりますと、26日時点の県内の有権者の数は海外で暮らす人を合わせて78万8,729人です。解散から投票日まで16日間と、戦後最短の日程で行われる今回の衆院選。増加傾向にあった県内の期日前投票所の数は、会場の確保が間に合わないなどの理由から、去年の参院選より29か所少ない171か所となります。県選挙管理委員会 萩原圭書記長「発送できたのでほっとしているところありますけれども、冬期間の選挙ということで、私共もなかなか経験がないものですから、どんなことが起こるかっていうのは非常に心配をしているところでもありますので、気を引き締めて対応していきたいというふうに思っています」投票用紙は、26日中にすべての市町村に届けられ、28日に始まる期日前投票から使用されます。26日午後には、県庁で立候補の届け出を受け付けるリハーサルが行われました。届け出順は受け付け開始時間に複数の陣営が訪れている場合、くじ引きで決まります。くじのリハーサル「抽選を始めます」「2番です。2番が出ましたので持ち番号2番の選挙太郎さんが届け出順位第1位となります」県選管の事務局の職員は手続きや書類の審査の流れ、それに選挙運動に必要な表示板や腕章などを確認しました。立候補の受け付け開始は27日の午前8時半で、届け出後に候補者それぞれの選挙戦がスタートします。秋田1区に立候補を予定しているのは、自民党の前の議員、冨樫博之氏70歳と、元参議院議員で日本維新の会の新人、松浦大悟氏56歳、立憲民主党と公明党が新たに立ち上げた中道改革連合の新人、早川周作氏49歳。秋田市出身の弁護士で国民民主党の新人、木村佐知子氏39歳と、元秋田市議会議員で共産党の新人、鈴木知氏49歳、去年の参議院選挙に出馬した、元教員で参政党の新人、佐藤美和子氏66歳のあわせて6人です。いずれも選挙区の秋田市内で演説を始めます。秋田2区は、立憲民主党秋田県連の代表だった前の議員で中道改革連合の緑川貴士氏41歳と、前の大館市長で2期目を目指す自民党の前の議員、福原淳嗣氏58歳の一騎打ちとなる見通しです。両者ともに大票田の大館市で第一声をあげます。秋田3区には、国民民主党の前の議員、村岡敏英氏65歳と自民党秋田県連の会長を務める前の議員、御法川信英氏61歳が出馬を表明しています。選挙活動のスタートは村岡氏は由利本荘市、御法川氏は大仙市で、それぞれの出身地でもある地盤です。県内3つの小選挙区の議席をめぐり、12日間の真冬の選挙戦が、27日始まります。投票は来月8日、日曜日です。