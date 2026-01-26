近藤千尋、家族で横浜大満喫のお出かけSHOTに反響「いつまでも憧れのご夫婦です」「楽しそう」

1月25日、近藤千尋がInstagramを更新した。

【写真】夫・太田博久と娘たちとの横浜満喫SHOTを公開

近藤は、自身のInstagramアカウントにて、「今日は朝から夜まで横浜 で遊びました」と切り出すと、「こっちゃんの推しアンパンマン様に会いに行き お昼寝の時間に出てから コスモワールドへ」「そして凍えながらアトラクションに乗り笑笑 夜は横浜中華街へ」「へとへとになり子供達は即就寝」と、この日の過ごし方について明かした。

さらに、「8歳と6歳の姉妹も 楽しんでいたアンパンマンミュージアム、 小さい頃思い出したのかな かわいい」「明日からまたがんばろー！ 次はどこ行こかね」ともコメントしつつ、夫のジャングルポケット・太田博久と腕を組んだ夫婦ショットや、お出かけを満喫する娘たちの様子を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「いつまでも憧れのご夫婦です」「楽しそう」「たくさん遊べて良かったね」「なかよし夫婦だいすき」などの反響があった。

モデルやタレントとして幅広く活動している近藤。私生活では8歳の長女、6歳の次女、1歳の三女を育てる3児の母で、SNSでは娘たちと過ごす時間についても積極的に発信を行っている。