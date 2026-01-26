ソニー銀行は、「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」でANAマイレージクラブのマイルを最大4万マイルを付与するキャンペーンを、1月30日午前9時59分をもって終了する。

新規口座開設と同時に「ANAマイレージクラブ / Sony Bank WALLET」を発行し、国内ショッピングの利用で最大2万マイルを付与する。利用金額に応じて付与マイル数は異なり、1万円以上5万円未満で1,000マイル、5万円以上10万円未満で5,000マイル、10万円以上15万円未満で1万マイル、15万円以上20万円未満で15,000マイル、20万円以上で2万マイル。利用期間は3月31日まで。

また、円普通預金から直接100万円以上のANAマイル付き外貨定期預金（1か月）を申し込み、満期まで保有した人を対象に、最大2万マイルを付与する。預入金額に応じて付与マイル数は異なり、100万円以上200万円未満で5,000マイル、200万円以上300万円未満で1万マイル、300万円以上で2万マイル。預け入れ期間は1月30日午前9時59分まで。

キャンペーン期間は想定を超える申込みにより、当初の3月31日までから短縮した。いずれも通常の入会マイル、特典マイルも含んだマイル数となる。マイルの付与は6月末ごろとなる。

また、開催中の「Sony Bank WALLET 10周年記念キャンペーン」は新規入会キャンペーン対象者は対象外となる。キャンペーン非対象者は対象となり、1月〜3月の利用金額に応じて6,000万円を山分けする。