¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¡ª¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤¬¥Ûー¥à¤Ç¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ÈÂÐÀï¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ëSV¥êー¥°½÷»Ò
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë£Ó£Ö¥êー¥°¡¢¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì»³·Á¤Ï¤¤Î¤¦¥Ûー¥àÅ·Æ¸»Ô¤Ç¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÇ´¤ê¤ËÇ´¤ê¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ûー¥àÅ·Æ¸¤Ç¤ÎÆóÏ¢Àï¤ËÄ©¤ó¤À¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡£½éÀï¤Ï¥¯¥¤¥ó¥·ー¥º´¢Ã«¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤Î»î¹ç¤ÇÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Âè°ì¥»¥Ã¥È¡¢ÀèÀ©¤Ï¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡£¸©½Ð¿È¡¢¾®Àî¤âÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¿·¿Í¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¥ë¥Ä¥§¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÁË¤Þ¤ìÂè°ì¥»¥Ã¥È¡¢ÂèÆó¥»¥Ã¥È¤ÈÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¡¢Âè£³¥»¥Ã¥È¡£ÆâÄêÁª¼ê¤ÎÆÁ±Ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤¬ÆÀÅÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Áー¥à°ì¤ÎÄ¹¿È¡¢¥·¥ó¥Ç¥£¤¬¹¶¼é¤È¤â¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ï¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤Ë¡£
¤³¤ÎÆü¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¼ãÀô²ÂÊæ¡£Í×½êÍ×½ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤³¤ÎÆü¡¢£±£¸ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¿¥Ã¥«ー¿Ø¤Î²ÐÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡ªÂ¿ºÌ¤Ê¹¶·â¤ÇÏ¢Â³£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¤¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥êー¥É¡£´¢Ã«¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢²ñ¾ì¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¶¥¤êÉé¤±¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£°ÂÐ£³¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³¾¡£²£³ÇÔ¡¢½ç°Ì¤Ï£±£´°Ì¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î»î¹ç¤ÏÍè·î£·Æü¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥ê¥ô¥¡ー¥ì°ñ¾ë¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£